Пламенеющая пламенеющей рознь. В России сожгли макет «готической принцессы» Полесья

Когда на минувших выходных глаз впервые выхватил в новостной ленте фотографию пылающего храма, сердце ёкнуло: уж больно он показался похожим на один из заброшенных шедевров белорусской архитектуры – часовню-усыпальницу рода Ожешко в деревне Закозели. Местные краеведы еще называют ее «готической принцессой».

В отличие от нашего храма, возведенного в середине ХІХ века, 30-метровый макет католического костела в калужской деревне Никола-Ленивец выстроили буквально на днях, в канун Масленицы. Чтобы на праздник прилюдно сжечь, обозвав сей перфоманс «Пламенеющей готикой».

Искры этого пламени обожгли сердца католиков не только России. Да и не только католиков. Артист Максим Галкин, например, по этому поводу написал: «Представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на наших каналах». Многие белорусы делились масленичной новостью в соцсетях, вспоминая попутно, как восточные соседи, поглотив два века назад Беларусь, разрушали и перестраивали католические святыни.

Усыпальница рода Ожешко в Закозели, кстати, не стала исключением! По преданию, именно здесь в 1863 году прятали раненого командира повстанцев-калиновцев Ромуальда Траугутта. За это спустя 4 года российские власти уничтожили алтарь храма и наглухо забили вход. Так началось увядание неоготического цветка Полесья, продолжающееся уже полтора века.

Несколько лет назад белорусский фотограф Сергей Швайко продемонстрировал при помощи старинного храма свое видение «пламенеющей готики» – и для этого не пришлось ничего поджигать, только подсветить лампами. Как вам результат?

И, кстати, коль уж речь зашла о готике. Не знаю, как в России, а на белорусских землях не только католические и протестантские, но и православные храмы, бывает, размещаются в неоготических постройках. Например, церковь Успения Пресвятой Богородицы в Сарье – так что, выходит, отчасти и ее макет наши воинственно православные соседи сожгли на Масленицу...