«Понял, что парень передо мной имел признаки милиционера». Суд над минчанином, который отбивал участников «Марша нетунеядцев»

Обвинение запросило для минчанина Святослава Барановича, ударившего милиционера после «Марша нетунеядцев» весной 2017 года, 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В суде Московского района Минска продолжается суд над Святославом Барановичем, которого обвиняют в насилии в отношении сотрудника внутренних органов. Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

Напомним, инцидент произошел 15 марта прошлого года после санкционированного «Марша нетунеядцев» в Минске. Баранович пытался «отбить» у милиционеров в штатском людей, которых задерживали в троллейбусе № 37 на остановке «Площадь Бангалор», среди которых были и анархисты, участвовавшие в акции, и обычные пассажиры. Самого Барановича задержали лишь спустя полгода — 3 октября. С тех пор он находился в СИЗО № 1 Минска.

Во время первого заседания Баранович признал себя виновным. Пострадавший милиционер Артем Павлов заявил в суде, что сейчас претензий к обвиняемому не имеет, в том числе моральных.

Сегодня суд принял решение огласить показания Барановича из-за наличия противоречий.

«Баранович указал, что не помнит событий 15 марта 2017, а также, где он в этот день находился. В ходе допроса 5 октября 2017 года обвиняемый указал, что в „указанном месте в указанное время не присутствовал, наверное, не помню. Удары не наносил“. В рамках допроса позже обвиняемый допустил факт своего участия в мероприятиях 15 марта 2017 и нанесения своих ударов. Пожелал дать показания и указать свою позицию, указал о признании вины. Показания решил давать после смены адвоката. 22 декабря 2017 года во время допроса в присутствии защитника указал о признании вины и что удары сотруднику нанес, так как не хотел, чтобы он задерживал анархистов. Я понял, что парень передо мной имел признаки милиционера, поскольку он был спортивного телосложения, в темно-синей куртке с капюшоном, который закрывал половину его лица. И после посещения подобных акций и митингов я научился узнавать милиционеров в гражданской форме», — зачитала показания допросов судья.

— Подтверждаю эти показания, — сказал в суде Баранович.

В суде начались судебные прения. Сначала слово было предоставлено гособвинителю Валерии Сергиенко.

— Барановичу было предъявлено обвинение в том, что он 15 марта, с 19 до 19.30 часов, нанес сотруднику внутренних дел удары различными частями тела. Прошу суд вынести обвинительный приговор. Будучи допрошенным, Баранович свою вину полностью признал, признал, что наносил удары и осознавал, что перед ним сотрудник внутренних дел, в содеянном раскаивается, — сказала прокурор. — Отягчающими обстоятельствами прошу считать неоднократное привлечение обвиняемого к административной и уголовной ответственности. Смягчающим — признание вины. В связи с этим прошу приговорить обвиняемого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокат попросил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

— Да, человек свои взгляды выражал на каких-то митингах, акциях. Но в суде прозвучала фраза, что он не будет более присутствовать на таких мероприятиях, будет сдерживать свои эмоции, а силу будет применять лишь в тренажерном зале. Прошу дать последний шанс обвиняемому, — заявил защитник Барановича.

В суде объявлен перерыв до 28 февраля, когда Баранович выступит с последним словом.