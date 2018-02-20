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20.02.2018
Елена Толкачева, TUT.BY
«Понял, что парень передо мной имел признаки милиционера». Суд над минчанином, который отбивал участников «Марша нетунеядцев»

Обвинение запросило для минчанина Святослава Барановича, ударившего милиционера после «Марша нетунеядцев» весной 2017 года, 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В суде Московского района Минска продолжается суд над Святославом Барановичем, которого обвиняют в насилии в отношении сотрудника внутренних органов. Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

Напомним, инцидент произошел 15 марта прошлого года после санкционированного «Марша нетунеядцев» в Минске. Баранович пытался «отбить» у милиционеров в штатском людей, которых задерживали в троллейбусе № 37 на остановке «Площадь Бангалор», среди которых были и анархисты, участвовавшие в акции, и обычные пассажиры. Самого Барановича задержали лишь спустя полгода — 3 октября. С тех пор он находился в СИЗО № 1 Минска.

Во время первого заседания Баранович признал себя виновным. Пострадавший милиционер Артем Павлов заявил в суде, что сейчас претензий к обвиняемому не имеет, в том числе моральных.

Сегодня суд принял решение огласить показания Барановича из-за наличия противоречий.

«Баранович указал, что не помнит событий 15 марта 2017, а также, где он в этот день находился. В ходе допроса 5 октября 2017 года обвиняемый указал, что в „указанном месте в указанное время не присутствовал, наверное, не помню. Удары не наносил“. В рамках допроса позже обвиняемый допустил факт своего участия в мероприятиях 15 марта 2017 и нанесения своих ударов. Пожелал дать показания и указать свою позицию, указал о признании вины. Показания решил давать после смены адвоката. 22 декабря 2017 года во время допроса в присутствии защитника указал о признании вины и что удары сотруднику нанес, так как не хотел, чтобы он задерживал анархистов. Я понял, что парень передо мной имел признаки милиционера, поскольку он был спортивного телосложения, в темно-синей куртке с капюшоном, который закрывал половину его лица. И после посещения подобных акций и митингов я научился узнавать милиционеров в гражданской форме», — зачитала показания допросов судья.

— Подтверждаю эти показания, — сказал в суде Баранович.

В суде начались судебные прения. Сначала слово было предоставлено гособвинителю Валерии Сергиенко.

— Барановичу было предъявлено обвинение в том, что он 15 марта, с 19 до 19.30 часов, нанес сотруднику внутренних дел удары различными частями тела. Прошу суд вынести обвинительный приговор. Будучи допрошенным, Баранович свою вину полностью признал, признал, что наносил удары и осознавал, что перед ним сотрудник внутренних дел, в содеянном раскаивается, — сказала прокурор. — Отягчающими обстоятельствами прошу считать неоднократное привлечение обвиняемого к административной и уголовной ответственности. Смягчающим — признание вины. В связи с этим прошу приговорить обвиняемого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокат попросил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

— Да, человек свои взгляды выражал на каких-то митингах, акциях. Но в суде прозвучала фраза, что он не будет более присутствовать на таких мероприятиях, будет сдерживать свои эмоции, а силу будет применять лишь в тренажерном зале. Прошу дать последний шанс обвиняемому, — заявил защитник Барановича.

В суде объявлен перерыв до 28 февраля, когда Баранович выступит с последним словом.

 
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