На станции «Площадь Ленина» на рельсы прыгнул человек

Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен.

ЧП произошло утром 20 февраля.

Фото: Максим Пушкин из соцсетей​.

«В 11.23 на станции «Площадь Ленина» молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом, — сообщается в Твиттере пресс-службы Минского метрополитена. Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен. Движение поездов на Московской линии остановлено».

Позже стало известно, что прыгнувший на рельсы мужчина выжил.