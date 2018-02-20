На станции «Площадь Ленина» на рельсы прыгнул человек
Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен.
ЧП произошло утром 20 февраля.
Фото: Максим Пушкин из соцсетей.
«В 11.23 на станции «Площадь Ленина» молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом, — сообщается в Твиттере пресс-службы Минского метрополитена. Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен. Движение поездов на Московской линии остановлено».
Позже стало известно, что прыгнувший на рельсы мужчина выжил.
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