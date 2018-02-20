Сравнение размера пособия по безработице с соседними странами не вызвало восторга у пользователей Байнета.

Средний размер пособия на одного безработного в Беларуси в декабре прошлого года составил 26,04 руб. Эта сумма равна 13,1% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В Беларуси максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины или 49 рублей. Повышать размер этих выплат в ближайшее время не собираются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пособие по безработице белорусов отличается от выплат в других странах.

В России минимальная и максимальная величины пособия по безработице на 2018 год составляет 850 российских рублей (29,61 белорусского рубля по курсу Нацбанка на 19 февраля) и 4900 рублей (170,67 руб).

В Украине минимальное пособие по безработице для застрахованных лиц составляет 1440 гривен (105,94 рубля), а для незастрахованных лиц — 544 гривен (40,02 рубля).

В Польше первые 90 дней после регистрации на бирже труда безработные получают 831,10 злотого (492,39 рубля), а дальше — 652,60 злотого (386,63 рубля).

В Литве, Латвии и Эстонии размер пособия по безработице устанавливают пропорционально выработанному страховому стажу. Так, в Латвии пособие можно получать на протяжении 9 месяцев. Первые 3 месяца — в назначенном размере, следующие 3 месяца — 75% от назначенного размера, последние 3 месяца — 50% от назначенного размера пособия.

Новость о размерах пособий не вызвала восторга у участников интернет-форумов.

«В «загнивающей» Польше аж в 10 раз больше пособие, а в 90-х начинали одинаково», — написал один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

Приведем еще несколько мнений:

«Если размер пособия по безработице в разы ниже бюджета прожиточного минимума, то как выживать безработным? Хотя, кого это волнует? Наши чиновники лишают безработных даже конституционного права на жизнь».

«Как практический ноль может выглядеть на фоне других цифр?»

«Чтобы найти работу нужно сделать две вещи. Снять корону и оторвать зад от дивана».

«А вообще, если средняя в стране по утверждениям статистики 995 рублей, то пособие должно быть рублей 600.

Вот этого как раз хватит на коммуналку, скромно покушать и простенько одеться. Вот это можно считать пособием.

А то, что сейчас – это оскорбление».