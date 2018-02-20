Как НЕ надо петь гимн. Видеофакт

Накануне перед началом Игры Всех Звезд NBA американский гимн исполнила певица Ферги.

Как отмечают западные комментаторы, ее выступление не понравилось никому, уж слишком была «соблазнительная» манера исполнения. Если вы досмотрите видео до конца, то обратите внимание, что игроки команд едва сдерживают улыбки.

Впрочем, многие вспомнили, что Ферги недавно разошлась со своим супругом – актером Джошем Дюамелем. Возможно, именно поэтому она решила предстать перед миллионами зрителей в образе сексуальной и свободной красотки.

По данным на утро 20 февраля ролик посмотрели почти 10 млн пользователей. И абсолютное большинство не поленились, и поставили ему отметку: «Не нравится».