Выгодно ли быть мамой – как изменилась покупательная способность детских пособий за десять лет

Руководство страны неоднократно говорило о том, как важен для Беларуси демографический вопрос и о том, что материнство будет всячески поддерживаться и поощряться.

«Главное для вас – рожать. Остальное все за нами», – цитировало президента БЕЛТА. Intex-press решила проверить, держит ли власть слово и как изменилась покупательная способность детских пособий за последнее десятилетие.

Фото: mamapapahelp.com

Пособия выросли вдвое

Еще пять лет назад ежемесячные пособия по уходу за ребенком до трех лет в Беларуси были привязаны к бюджету прожиточного минимума. В 2013 году их привязали к средней зарплате по стране. В итоге ежемесячные выплаты на детей выросли. По сравнению с пособиями десятилетней давности в долларовом эквиваленте – примерно вдвое.

Значительно подросли и разовые выплаты: и те, которые женщины получают за то, что вовремя становятся на учет по беременности, и единовременные пособия при рождении ребенка. Если десять лет назад мама при рождении первого ребенка разово получала от государства чуть больше 430 долларов, то сейчас – почти тысячу!

Как с 1 февраля 2018 года изменились пособия семьям, воспитывающим детей

Что можно купить на пособие по уходу за первым ребенком до трех лет

Цены росли, но не так быстро

Цены за это время, конечно, тоже не стояли на месте. К примеру, бюджетный вариант детских колясок за десять лет подорожал в среднем на 80 долларов. Выросли цены и на детскую одежду: например, зимний комбинезон для новорожденного стоит сегодня примерно на пять долларов дороже, чем десять лет назад. Незначительно, но выросли цены на белорусские сухие молочные смеси.

А вот средства гигиены, наоборот, подешевели. Те же подгузники, благодаря появлению крупных сетевых магазинов с постоянными скидками, стали доступнее примерно в полтора раза в долларовом эквиваленте.

Доступнее также стали детские кроватки и принадлежности для них. Если десять лет назад бюджетная кроватка стоила в среднем 85 долларов, то теперь ее можно купить за 60. В полтора-два раза подешевели в долларах детские подушки и одеяла. Вероятно, за счет возросшей конкуренции. На рынке сейчас предлагается огромный выбор подобных товаров как от белорусских, так и зарубежных производителей.

Несмотря на рост цен, сегодня, чтобы купить ребенку все самое необходимое (не считая бодиков, слипиков и прочей необходимой одежды, которой требуется немало), нужно потратить примерно на 50 долларов больше, чем десять лет назад. Но если в 2008 году выплаты от государства не хватало даже на самые бюджетные варианты детских вещей, то сегодня можно даже товары подороже посмотреть. И при этом деньги могут еще и остаться.

Как изменились детские пособия

С этого года в Беларуси изменился порядок пересчета пособий семьям, воспитывающим детей. Отныне их будут повышать вдвое реже – дважды в год. Первую прибавку белорусские мамы получают с 1 февраля.

Больше всего выросли пособия на детей-инвалидов до трех лет. А вот родители, воспитывающие детей с особенностями старше трех лет, наоборот, получили сомнительную прибавку – около одного рубля.

Меньше всего выросли доплаты на детей старше трех лет в семьях, где воспитывают ребенка до трех лет. Следующее повышение пособий планируется в августе.

«Сейчас лучше платят, но раньше было бесплатное питание»

Карина Юрчик-Король, мама двоих детей. В 2007 году родила сына, в 2016-м – дочь:

Сейчас пособия хорошие. Даже больше, чем у некоторых работающих. Многие шутят, что выгоднее сейчас в декрет идти, чем работать. И пусть повышают их всего два раза в год, но повышения эти существенные, а не как раньше на 2–3 рубля.

Мне сложно сравнивать пособия, потому что, когда рожала сына, я, как мать-одиночка, и пособие получала выше, чем остальные, и бесплатное питание ребенку. Раз в месяц в магазинах по месту жительства (таких было несколько, но я получала в одном, который был ближе к дому) выдавали детские молочные смеси, каши, фруктовое и мясное пюре. Их хватало с лихвой на целый месяц, и это было хорошим подспорьем пособию.

Сейчас я в декрете с младшей дочерью, пособие с доплатой за первого ребенка до повышения было 416 рублей. На все необходимое ребенку этих денег хватает. Возможно ли жить только на пособие, сказать сложно: наша семья живет не только на него. Но маме с детьми, если эти деньги рационально использовать, вполне может хватить.

«Пособия хватало на упаковку подгузников, которые надевали только на выход»

Наталья Шестак, мама троих детей. Сыновья родились в 2004-м и 2012 году, дочь – в 2015-м:

Первого сына я родила в 2004 году. Я тогда училась в училище, отец ребенка тоже был студентом. Если бы мы официально поженились, то пособие было бы копеечным. Поэтому решили не расписываться, чтобы выплаты на ребенка были больше как для матери-одиночки. Это долларов 45. Фактически на тот момент это две упаковки памперсов, которыми мы не могли себе позволить пользоваться так часто, как сейчас. Больше использовали пеленки, а подгузники надевали только на выход или на ночь. Пособия не хватало катастрофически! Спасибо маме: мы тогда у нее жили, и она помогала.

Когда малышу было почти два года, мне пришлось выйти из академического отпуска на учебу. Поначалу отдала ребенка в сад. И сразу же потеряла половину пособия! А ведь надо было и за садик платить, и ребенка на что-то содержать. Пришлось отказаться от сада и нести соответствующую справку, чтобы мне восстановили пособие. И мой двухлетний ребенок ездил со мной на учебу и сидел на парах. Когда была возможность, оставался дома с моей мамой, которая работала два через два. Мы тогда просто выживали!

Сейчас растить детей намного легче. После прибавки мое пособие будет около 450 рублей. Не все такую зарплату получают. На эти деньги можно не только все необходимое ребенку купить, но и прожить. И пособие сейчас, если ребенка раньше трех лет в садик отдаешь, никто не забирает. Даже на полставки мама может на работу выйти и при этом получать пособие в полной мере. Да, за это время и цены выросли, и молодым семьям в чем-то сложнее стало: то же жилье построить теперь почти нереально. Но в материальном плане мамам в декрете намного легче, чем раньше.