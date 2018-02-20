Версия: «Захарова – «колхоз», но сельские работники такого обидного сравнения не заслужили»

Telegram-канал «Методичка» – о том, возглавит ли Мария Захарова МИД России?

В персоне Марии Захаровой (официальный представитель Министерства иностранных дел России, – С.), словно в капле воды, отражается все худшее, что есть в современной российской публичной политике. Хабалистость, глупость, отсутствие хотя бы минимального вкуса и такта. Можно было бы написать про «колхоз», но сельские работники такого обидного сравнения не заслужили.

Впрочем, написанное выше – ни для кого не новость. Новость же в том, что именно Захарову ее кураторы (разумеется, не из МИДа, из другого ведомства) двигают на замену Лаврову в новом составе правительства. Хотелось бы, чтобы это было просто шуткой, но нет.

И вот последние месяцы идет активная «предпродажная подготовка» в классическом российском ключе – вместо того, чтобы Захарову отмыть и изолировать подальше от глаз и ушей россиян, ее решили засунуть буквально в каждый утюг. Поэтому не стоит удивляться, что упоминаниями Захаровой за***ли все ленты контролируемых, а других у нас и нет, информационных агентств. В ТАССе и РИА шутят, что у них введена «палочная» система – качество работы оценивается по количеству упоминаний Захаровой (причем, такой норматив якобы действительно существует) за единицу времени.

В тех редких случаях, когда Захарова не танцует на корпоративе калинку и не клеймит позором «наших зарубежных партнеров», то есть писать о ней нечего, журналистам приходится выкручиваться и придумывать совсем уж нестандартные способы отработки. В ход уже идут такие странные поводы как, например, интервью с ее отцом Газете.ру, разумеется, совершенно пустое по содержанию. Но пустое-то оно пустое, а две новости по нему RT выдало.

Ленинская формула про кухарку и управление государством становится реальностью буквально на наших глазах. В принципе, такого министра иностранных дел мы и заслужили.