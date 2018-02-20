«Доверие к власти на высоком уровне» и еще 6 перлов директора Института социологии

Недавно директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров порадовал зрителей БТ очередным позитивом. «Салідарнасць» собрала его высказывания за последние годы, вызывающие недоуменные взгляды.

Игорь Котляров. Фото nasb.gov.by

Кто такой Игорь Котляров? В советские времена он работал в партийных органах, занимался социологией. В 1995 году избрался в Верховный Совет Беларуси, а затем заседал в Палате представителей. В 2008 году потерял место в парламенте, был назначен директором Института социологии.

Сегодня Котлярову 69 лет, но, вероятно, в том числе вышеназванные высказывания позволяют ему оставаться при должности и олицетворять государственную социологию.