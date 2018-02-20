Мальчики рассказали об изнасилованиях в интернате под Челябинском

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В пробе «В» российского кёрлингиста тоже нашли мельдоний
Совмин назначил ответственных за рост экспорта. Семашко достался Вьетнам, Жарко — ЮАР
Дырэктарка мінскай школы: «Дзе напісана, што я павінна разумець беларускую мову?»
Дело, которое «раскрыл» Лукашенко. «Сыну выплатили компенсацию, он уехал, а затем — мешок на голову»
В Гродно шестиклассница утонула в ванной, отравившись угарным газом
«Понял, что парень передо мной имел признаки милиционера». Суд над минчанином, который отбивал участников «Марша нетунеядцев»
На станции «Площадь Ленина» на рельсы прыгнул человек
Выгодно ли быть мамой – как изменилась покупательная способность детских пособий за десять лет
Версия: «Захарова – «колхоз», но сельские работники такого обидного сравнения не заслужили»
100 гадоў таму над Менскам залунаў бел-чырвона-белы сьцяг
Тренер белорусского клуба пришел пьяным на встречу с фанатами: уже уволен
В Сирии десятки человек, включая детей, погибли от авиаударов под Дамаском
Почему строить новые заводы в деревнях — вредно для экономики
Каким еще видом спорта занимается Коля Лукашенко
Независимого наблюдателя осудили за мат на избирательном участке
Единственный округ, где выборы не состоялись: кандидата-коммуниста взяли под стражу
Сотрудников минской школы-интерната подозревают в педофилии
Еще новости >

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему проект Geely обречен на провал
В КГБ рассказали о взятках директора столичного Дворца спорта – брал всем и со всех
Растаев: «В ваших фальсификациях выборов не обнаружено»
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
«Вам не стыдно?» На избирательный участок пришла Белочка
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Сталин должен быть поставлен вне закона»
«Осталось только картошку, рапс и тракторы у Китая купить»
Дмитрий Быков: «От Минска и до Астаны, от БАМа до алтайской трассы — повсюду слово «пацаны» синоним гопнической массы»
Чалавек прагаласаваў на двух участках у Менску. І ў яго атрымалася. Відэафакт
Частные армии: кто танцует Вагнера
Актывіст атрымаў бюлетэні адразу на некалькіх участках, запісаўшы сабе ў пашпарт сакрэтны код
Шендерович рассказал, как благодаря следователю Степанову стал Купидоном
«Александр Григорьевич повторил то, что сделал Иван Грозный»
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого
Невзоров: «Вот на фига расстреляли Чикатило?»
Шендерович: «По наемникам траур не объявляют»
5 фактов об Управлении делами президента, чью роль и значение усилят
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кобяков засветился на выборах с женой
У фигуристки, претендующей на золото, во время выступления обнажилась грудь
Лукашенко с Кочановой в буфете
«Пагоня» ў Александрыі
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Когда ты 116-й, а тебя встречают как чемпиона
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах
Блондинки с «белорусским следом» в окружении «видных» российских мужчин
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
20.02.2018
Дарья Невзорова, Мария Шраменко, 74.ru
Мальчики рассказали об изнасилованиях в интернате под Челябинском

В интернате под Челябинском массово насиловали сирот, заявили три приёмные семьи, которые взяли из учреждения под опеку семерых мальчиков 10–14 лет.

Дети в мельчайших подробностях рассказали истории, от которых волосы становятся дыбом. Во всех них фигурируют одни и те же люди — четверо педагогов детдома и двое посторонних мужчин. Приёмные мамы забили во все колокола, но арестован только один — посетитель, общавшийся с воспитанниками интерната в так называемом гостевом режиме. В правоохранительных органах не торопятся с выводами, следствие только началось. Подробности — в материале 74.ru.

По словам приёмных матерей, им угрожали забрать детей-сирот из семей, если они будут общаться с журналистами. Фото: Илья Бархатов

Насилие как обыденность

Все три семьи, в которые попали мальчики, живут в разных городах и районах Челябинской области. Но мамы знакомы друг с другом ещё со школы приёмных родителей. У каждой из них есть свои дети, но пару лет назад они пришли к желанию взять под опеку сирот. Признаются, что сознание перевернул документальный фильм о системе детдомов России «Блеф, или С Новым годом». О том, как выбирали и привязывались к воспитанникам интерната, каждая из них готова рассказывать долго, с увлечением, подробно описывая мельчайшие детали характеров «своих» детей.

Сейчас одна из мам понимает, что первый звоночек для неё прозвенел в мае прошлого года, когда она взяла из приюта двух мальчиков 10 и 13 лет на месяц в гости для более близкого знакомства с ними. Женщина рассказала, что старший подросток попросил дать ему телефон, чтобы позвонить другу Серёге. Родители провели аккуратные расспросы и выяснили, что это взрослый мужчина, который часто приезжал к ним в интернат, водил детей на озеро, угощал конфетами, шампанским и сигаретами. Последнее насторожило женщину, и она отправилась в детдом.

— Я позвонила директору детдома, чтобы узнать, что за странный дяденька к ним приезжает. Там о нём оказались в курсе. Сказали, что он якобы хотел взять под опеку детей, но ему отказали, и больше он не приезжает, — описала разговор приёмная мать.

Директор пригласила семью вместе с гостившими у них детьми на встречу с психологом.

— Тогда мы в первый раз увидели директора, до этого она ни разу не выходила к нам, когда мы забирали детей на выходные, — вспоминает собеседница 74.ru. — Пока с детьми общался психолог, директор, как заезженная пластинка, убеждала нас, что рассказанное мальчиком — плод его воображения. Говорила нам, что у детей диагноз, что у таких ребят очень бурная фантазия, и они всё могут придумывать. По дороге домой я поинтересовалась у мальчиков, о чём они говорили с психологом. Оказалось, что спрашивали их, как живётся в приёмной семье и не обижают ли папа с мамой. А про того мужчину никто даже не спросил. Цирк какой-то. А потом социальный педагог в детдоме мне сказала, что старший мальчик — сложный ребёнок с отклонениями, что он на психотропных препаратах, и лучше его не брать в семью.

Взвесив все за и против, супруги оставили под опекой младшего ребёнка, а старшего вернули в интернат. И родители продолжали спокойно жить, заниматься сиротами, которые из «коррекционных» детей на глазах превращались в обычных мальчишек.

Как стало известно 74.ru сразу из нескольких источников, грязное бельё вылезло наружу в январе, когда в другой семье произошел шокирующий инцидент. Взрослые зашли в комнату и застали двух мальчиков-сирот, которые совершали друг с другом то, что на правовом языке называется «действия сексуального характера». Дети признались, что их этому научили в детдоме, и тоже рассказали про некоего друга Серёгу. Родители созвонились с другой приёмной семьёй и спросили, не вёл ли их мальчик себя необычно, не говорил ли чего.

— Мне позвонила мама других мальчишек и говорит, что они странные вещи рассказывают. И тогда я аккуратно начала расспрашивать сына о жизни в детдоме, — поделилась с 74.ru приёмная мама. — Спрашиваю, приезжал ли к ним этот мужчина, и что они с ним делали? Сын смотрит на меня ошарашено и говорит: «Картошку жарили». Я поинтересовалась, вкусная ли была картошка или нет, что ещё делали. А он говорит: «Он меня тр***л». Я дар речи потеряла, не знала, как с ребёнком разговаривать. Позвонила той приёмной матери, рассказываю, что узнала. Она спросила у своих детей — они ответили ей то же самое.

Тогда женщины связались с третьей приёмной мамой, которая воспитывает ребёнка из этого же детдома, и попросили её поговорить с сыном.

— Я начинаю разговаривать, а он замыкается, ревёт, убегает, — рассказала она 74.ru. — Говорит: «Мама, я не хочу на эту тему говорить». Нам удалось его разговорить буквально неделю назад. Все они рассказывают одни и те же детали, называют какие-то мелкие подробности, которые невозможно всем вместе так выдумать, даже показывают места, где их насиловали, рассказывают, что и как с ними делали.

Все дети в интернате знали Серёгу. Фото: Илья Бархатов

Дальнейшее родители сравнивают с распутыванием змеиного клубка. Вопросы своим мальчикам, которые после детдома друг с другом не общались, они задавали общие, без конкретных утверждений, но ответы детей совпадали в мельчайших деталях. Вслед за приходившим к детям Серёгой в рассказах всплыл его приятель, потом семейная пара, работающая в детдоме, ещё одна воспитательница и их коллега-трудовик.

Матери утверждают: их сыновья описывают, что на встречи к мужчинам на озеро их отводила одна воспитательница. А вторая якобы периодически приглашала его в интернат по вечерам, говоря по телефону одну и ту же, видимо, кодовую фразу: «Я вещи собрала».

Вылазки на озеро называли походами на картошку или рыбалку. С детьми действительно сначала жарили рыбу и пекли на костре картошку. А потом, по рассказам мальчишек, Серёга с другом заводили их за камыши и насиловали. Эти же воспитатели выводили ребят к мужчине в гараж возле входа в интернат. Нескольких мальчишек он звал к себе домой. Приёмные матери предполагают, что сотрудники детдома могли брать с посетителей деньги.

— Дети говорят, что воспитательница, которая их приводила к приезжавшему с другом мужчине, в это время просто смотрела, как их насилуют, — возмущается приёмная мама. — Все мальчишки видели, что те отдавали воспитателям деньги. Ребята помладше, ещё не различающие банкноты, называли их «зелёными бумажками». Которые постарше, говорили о тысячерублёвых купюрах.

По словам сирот, одна из воспитателей якобы на глазах у детей устраивала оргии с мужем, а потом привлекала к своим «развлечениям» подростков. Родители полагают, что какие-то из эпизодов насилия происходили в автомобиле сотрудника детдома. Дети показали на эту машину, когда они все вместе приехали в интернат. Подробно описывали салон вплоть до цвета и материала чехлов.

— Мы не говорили мальчишкам, что каждый из них нам рассказывает, — продолжает другая мама. — Просто задавали наводящие вопросы и получали от всех одни и те же ответы. Они говорят страшные вещи, которые просто не укладываются в голове! Я показывала сыну фотографии всех, кто там в детдоме работает (листает на смартфоне снимки педагогов. — Прим. ред). Попросила его рассказать, кто из них кто. Про одних он нормально рассказывал о занятиях. А на фотографии конкретно двух мужчин, которые там работают, говорит: «Он меня тр***л».

Все говорят опекунам, что им угрожали, их били и запугивали.

— Сын когда, наконец, решился всё рассказать, подошёл и признался мне: «Знаешь, мама, я так боялся! Они сказали, что утопят меня в озере или запрут в психушку на всю жизнь», — вспоминает приёмная мама самого замкнутого мальчика.

Диагнозы и фантазии

В конце января все три приёмные семьи отправились в интернат. Говорят, что рассчитывали на поддержку руководителя детдома и совет, к кому обратиться в такой ситуации. Но встретили непонимание, из-за чего у них даже произошёл конфликт с директором.

— Вместе с директором нас уже ждали представители органов опеки и психиатр, который вёл детей в интернате, — описала одна из мам. — И они нам все в голос стали говорить про диагнозы и фантазии. Детей никто при этом не слушал. Мы сказали, что повезём ребят к врачу. На что в опеке нам ответили, что мы ничего уже не увидим. Мол, они узнавали, что такие повреждения рубцуются за полтора-два месяца. На осмотре в больнице врач это подтвердил. Выходит, опека эти сроки хорошо знает.

В связи с этим женщины вспомнили, что интернат очень долго затягивал оформление мальчишек в семью.

— Документы мы подали в марте, а оформили и передали нам ребёнка только в мае. Хотя по закону должны были это сделать за 21 день, — рассказала другая приёмная мама. — В интернате постоянно тянули с разными анализами, с подписанием бумаг. Нам даже пришлось к уполномоченному по правам ребёнка и в прокуратуру обращаться, чтобы как-то на них повлиять. А пока оформляли, как раз у них всё успело бы зажить.

Пока семьи консультировались с адвокатом, директор интерната всё-таки сама обратилась в Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет). Серёгу задержали. Как сообщили в Центральном районном суде Челябинска, 4 февраля мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и отправили его в следственный изолятор.

Детей допросили. У троих педагогов интерната провели обыски, но никого из сотрудников детдома не задержали.

— Нашему адвокату в СК сказали, что воспитатели отпущены за отсутствием доказательств, — рассказала одна из мам. — Дети детально описали следователю все действия педагогов и даже назвали интимные подробности, как они выглядят обнажёнными. При беседе присутствовала психолог. Она подтвердила, что дети не могли такого придумать, и факт насилия налицо. Но почему эти сотрудники детдома до сих пор на свободе? На днях из санатория вернулся ещё один приёмный мальчик, следователь должен был его допросить. Но в СК нам сказали, что это не горит, и почему-то переключились на медицинские документы наших детей и их диагнозы. Заинтересованности собрать показания других детей мы не увидели.

Родители боятся, что воспитатели уйдут от ответственности, и подобные истории могут повториться с другими детьми в интернате. Одновременно им приходится переживать и за своих приёмных мальчишек. Приёмные мамы рассказали: когда в органах опеки узнали, что кто-то из семей обратился к журналистам, им стали звонить и требовать прекратить любое общение со СМИ. Предупредили, что выедет комиссия и изымет приёмных детей.

«Не публичить»

Корреспонденты 74.ru выехали в интернат, чтобы побеседовать с директором. Типовое здание, слева те самые гаражи, про которые в приёмных семьях рассказали дети. По двору туда-сюда бегал мальчишка, что-то заносил с чёрного хода. Визитёры вызвали у него живой интерес, ребёнок тут же сообщил, что теперь сюда часто «приезжают, всё спрашивают». И заявил, что Серёгу тут все знали, «к нему все ездили». А вот причастность воспитателей не подтвердил.

— Про воспитателей-то правду говорят?

— Про воспитателей... Ничего не делали, нормальные воспитатели. Если даже они сделали бы, их бы всё равно уволили или премии лишили бы, — рассудил мальчик.

Видео: читатель 74.ru

В холле на входе женщина тщательно записала прибывших в журнал. Но встретиться с директором не удалось, руководитель как раз уехала в администрацию района для общения с межведомственной комиссией. Никто из других сотрудников детдома общаться с журналистами не стал.

Позже мы связались с директором интерната по телефону, но разговора не получилось.

— Комментариев не даю, потому что мне информация никакая недоступна, — заявила руководитель. — Поэтому вы обратились не к тому лицу, который может дать какие-то комментарии.

Не захотела говорить о произошедшем и уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Ирина Буторина.

— Единственное, что могу сказать вам на данный момент, — проводятся следственные действия, и никаких комментариев я пока давать не буду, — сказала детский омбудсмен. — В этой ситуации я сторонник того, чтобы в интересах детей эту ситуацию не публичить. Все комментарии будут после следственных действий.

Прокомментировать скандал в интернате согласились только в прокуратуре Челябинской области, представители которой вошли в межведомственную комиссию, выехавшую в районную администрацию.

— Перед комиссией стояла задача выяснить, насколько произошедшие события имели очевидный характер и какие меры принимались администрацией детского учреждения для их предотвращения, — рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры региона Людмила Елчева. — На заседание комиссии были приглашены директор учреждения и руководство управления соцзащиты. Установлено, что мужчина, подозреваемый в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних воспитанников, с 2016 года имел заключение органов опеки, дающее ему право на общение с детьми в так называемом «гостевом режиме».

По закону такое заключение действует в течение двух лет со дня выдачи. Со слов директора детского учреждения, мужчина допустил нарушение установленного порядка, в связи с чем она письменно уведомила его о запрете общения с несовершеннолетними.

— Всем этим действиям будет дана оценка в ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела, — продолжила Людмила Елчева. — Мы не вправе вмешиваться в детали и факты, которыми занимаются органы следствия, делать какие-либо выводы преждевременно. Педагоги-воспитатели были отстранены от работы приказом руководителя на период служебной проверки. Сейчас она завершена, но эти лица продолжают находиться в отпуске без содержания.

Людмила Елчева сообщила, что к приёмным семьям, о которых идёт речь, нет претензий и законных оснований для того, чтобы принудительно забрать у них детей.

— Мы с комиссией поднимали вопрос, что было бы целесообразно поработать с этими детьми психологам. Желательно, чтобы инициатива исходила от самих приёмных родителей, — подытожила представитель прокуратуры.

На момент публикации получить официальный комментарий от министерства социальных отношений региона и следственного управления СК по Челябинской области не удалось.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.7 (оценок:3)
Главное
«Доверие к власти на высоком уровне» и еще 6 перлов директора Института социологии
«Вы с ума сошли, как вы его воспитываете?!» Як жывецца беларускамоўным дзецям
Мальчики рассказали об изнасилованиях в интернате под Челябинском
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
Чокнуться с Ермошиной
Цырк за дротам, або Як я назіраў за «выбарамі»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY