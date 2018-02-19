Чокнуться с Ермошиной

Каждый раз, когда Центризбирком оглашает результаты выборов, испытываешь недоумение: как такое возможно? Никто из твоих друзей и знакомых на выборы не ходил, а они все равно состоялись, и предсказуемо победили кандидаты от власти.

Фото Виктор Гилицкий, Комсомольская правда в Белоруссии

Ну, а кто же еще? Не оппозиционерам же решать местные проблемы. Кто за них проголосует, если у многих из них есть судимость: ругались матом в общественном месте, оказывали сопротивление сотрудникам милиции или хулиганили. А сколько среди них безработных! Много ли желающих взять на работу человека, который не поддерживает власть и открыто заявляет о своей позиции?

Знакомая — мать троих детей, живущая в райцентре, призналась, что 18 февраля впервые сходила на выборы — в буфет в Доме культуры. Она с радостью делилась, как накупила детям пирожков с повидлом и капустой по 9-12 копеек за штуку. А в выборах многодетная мать не участвовала ни разу: «Зачем?»

И правда, зачем, если и без нас все решат — выберут кого надо. Сколько раз журналисты негосударственных региональных изданий опрашивали людей на улицах и задавали вопрос: знаете ли вы, кто ваш депутат, какие проблемы он помог вам решить. И получали такой же предсказуемый, как результаты выборов, ответ.

Выйди сегодня на улицу и спроси народ, за кого они вчера голосовали. Боюсь, немногие вспомнят фамилии «народных избранников», которые в этот день, по всей видимости, разливают шампанское, празднуя победу. Вот только с кем они разделяют свой триумф?

Лет десять назад я была в Польше на выборах в органы местного самоуправления. В день выборов журналистов из Беларуси пригласили провести вечер в штабе одного из кандидатов. Итоги предварительного голосования были объявлены в ресторане отеля. Этот кандидат во второй раз был избран мэром Гдыни, и вся его команда отпраздновала победу фуршетом: звучали тосты, поздравления, вновь избранный мэр раздавал интервью. Сложно представить себе подобную картинку в нашей стране.

У наших «депутатов» и штабов избирательных нет. Им без надобности проводить полноценную кампанию, придумывать программы, завлекать избирателей. Поэтому их листовки похожи друг на друга как близнецы-братья: краткое изложение речей президента и объявленного им курса.

Они могут праздновать свою «победу», не омраченную избиением журналиста на избирательном участке, «каруселями», удалением с участков независимых наблюдателей. Вот только вряд ли найдется хоть один здравомыслящий человек, который поздравит «депутатов» с избранием. Им остается лишь чокнуться с Ермошиной в телевизоре и выпить за «спокойную, толерантную кампанию», которая обеспечила им новый статус – «народных избранников». А народу все равно.