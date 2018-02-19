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19.02.2018
Михаил Брошин
Американцы разгромили российских наемников с согласия Кремля?

Множится число версий о количестве погибших российских наемников в Сирии, пытавшихся захватить нефтеперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что речь может идти о гибели пяти человек, гражданство которых нужно дополнительно уточнять. Бывший лидер донбасских сепаратистов Игорь Стрелков говорит о 644 убитых. 19 февраля «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник в частной военной компании «Вагнер», что этот бой стал последним для 50 контрактников – граждан России и Украины.

Однако каким бы ни было количество погибших, больше всего в этой ситуации удивляет реакция Кремля. Точнее, её отсутствие – обычно официальная Москва закатывает истерики по куда менее существенным поводам. О причинах столь странного поведения российского руководства рассказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов:

– Мы знаем, что граждан России – это подтверждено руководителем ЧВК Вагнера, г-ном Трошевым, погибло 14 человек, — так он сказал. Это не значит, что вообще в  ЧВК Вагнера погибло 14 человек, — повторю, там много граждан других государств. Еще раз напомню, что граждане Донецкой и Луганской области в России признаются украинскими гражданами, а не российскими. То есть, может быть, и они погибли.

Конечно, это опасная штука, это столкновение, но судя по тому, что известно из открытых источников, частично из закрытых, но они не противоречат открытым — американцам все равно. И вообще американцы в основном управляли этой историей, потому что вели огонь курды, а американцы поддерживали с воздуха только. «Рапторами» и  Б-52. И эта колонна из  500 человек действительно была разметена, но когда она стала отступать, силы коалиции прекратили огонь. Они начали атаковать, когда снаряды стали ложиться в  50 метрах от  окопов курдов.

― Для американцев нет разницы, кто был в этой колонне?

― Абсолютно.

― Для них это все равно русские?

― Они сделали звонок офицеру связи, ест ли там российские войска, им был дан ответ, что российских войск там нет. Ну, нет и нет.

― Это предательство российского центра?

― Нет, конечно. Думаю, что вполне возможно, что эти офицеры связи, которые, может быть, сидели в другом месте, в  Дамаске, они могли и не знать – это была частная операция по захвату или по переделу собственности.

― Тем не менее, погибают представители условного «русского мира». Путин, который защищает «русский мир» в Донбассе – разве ему не обидно, что этих людей как тараканов просто подавили?

― Скажу аккуратно – вы вообще представляете себе, что гибель руководителей подразделений полевых командиров на Украине могут быть не в интересах украинского государства, а другого, российского?

― Я запутался.

― Ну, что я могу поделать? Распутайся. Эти люди потом с оружием приходят сюда и  им нечем заняться, грубо говоря. И они становятся опасными, собственно, для порядка в России. В России все-таки право на насилие принадлежит государству и Путину. Куда этих людей деть?

Я вам расскажу историю а-ля Юлия Латынина. Во  время Столетней войны во Франции образовалось огромное число отрядов мародеров, которым было все равно,  — англичане, французы, норманны, испанцы. И тогда король Карл Пятый поручил своему лучшему полководцу нанять их, собрать их и увезти в Испанию. Где все они и погибли…

 Мы можем точно говорить, что реакция России на гибель российских граждан была чрезвычайно сдержанной. Я уже не говорю про реплику Пескова «траур по кому? О чем?» — когда уже было известно, что российские граждане там погибли в боестолкновении с курдами и американцами…

Версию, озвученную Алексеем Венедиктовым, развил социолог Игорь Эйдман:

«Российские власти могли совершенно сознательно послать «ихтамнетов» на убой в Дейр-эз-Зор и неслучайно ничего не сделали, чтобы спасти их, когда американцы предупредили о предстоящей атаке.

Судя по последнему заявлению министра иностранных дел Германии, становится реальным ввод миротворцев ООН в Донбасс в обмен на отмену санкций против России. А куда тогда денут так называемых «ополченцев»? Они уже попробовали крови и привыкли убивать. Их надо кормить и чем-то занимать. Однако в подготавливаемом переговорщиками мире, им нет будущего.

Кажется, Кремль нашел выход. «Ополченцев» начали утилизировать в Сирии. Их, как в мусоросжигатель, бросают в пламя сирийской войны. Многие из донбасских боевиков периодически ездят воевать в Сирию под брендом ЧВК Вагнера. Там платят больше, как признал их комиссар Прилепин.

А теперь боевиков начали быстро утилизировать, то есть просто гнать как свиней на убой (по выражению вдовы одного из погибших), с примитивным вооружением под американские пулеметы и пушки. Дешево и сердито – чужими руками убирают опасный балласт».

Конечно, об этом можно говорить лишь в виде предположения. Да и в принципе вряд ли когда-нибудь возможно официальное подтверждение этой версии. Но многое указывает на то, что американцы разгромили российских наемников в Сирии с молчаливого согласия Кремля.

ЧВК Вагнера — все, что вы хотели знать о России Путина

 
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