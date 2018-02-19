Независимого наблюдателя осудили за мат на избирательном участке

19 февраля наблюдателя Артема Скоробогатого осудили на 7 суток административного ареста, якобы за «нецензурную брань на избирательном участке».

Артем Скоробогатый. Фото svaboda.org​

Как сообщает elections2018.spring96.org, задержание произошло 18 февраля. Скоробогатый был независимым наблюдателем на участках, расположенных в Доме культуры агрогородка Лесной под Минском.

Заместитель председателя комиссии по Боровлянскому участку Кристина Шабловская призналась, что это она вызвала милицию, поскольку наблюдатель мешал комиссии работать: «Нарушал правопорядок, громко разговаривал, вступал в нецензурные поединки с посетителями».

Скоробогатые — многодетная семья, белорусскоязычная, по вероисповеданию они протестанты, сообщает Наша ніва.

Отбывать административный арест Артем Скоробогатый будет в изоляторе временного содержания Минского района (улица Скорины, 20 в Минске).