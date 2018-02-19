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Политика
19.02.2018
Змитер Панковец, Наша Ніва
Единственный округ, где выборы не состоялись: кандидата-коммуниста взяли под стражу

По данным ЦИК, не состоялись выборы только в одном округе. Не был избран депутат в Ельский районный совет (Гомельская область) по Советскому округу №3.

Все тридцать округов в Ельске были безальтернативными. Один кандидат — один мандат.

По Советскому округу №3 баллотировался директор Ельской мебельной фабрики Виталий Василенок. Ему 34 года, является членом официальной Коммунистической партии. На выборы выдвигался от трудового коллектива, а не от партии.

Виталий Василёнок. Фото serdtse.by

В документах насчет Василёнка указана следующая информация: «Трудовой коллектив отменил решение по выдвижению кандидата в депутаты». С чем это связано?

Оказалось, что во время избирательной кампании Василёнок был задержан силовыми структурами и сейчас находится в СИЗО, поэтому его выдвижение и было отменено. Теперь по Советскому округу в Ельске должны состояться повторные выборы. Это единственный прецедент в стране.

 
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