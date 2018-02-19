Сотрудников минской школы-интерната подозревают в педофилии

Два сотрудника минской вспомогательной школы-интерната задержаны.

Против них возбудили уголовные дела по преступлениям против половой неприкосновенности воспитанников, сообщили TUT.BY в Следственном комитете.

— Следственным управлением УСК по Минску расследуется два уголовных дела, возбужденных прокурором Московского района Минска по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников вспомогательной школы-интерната, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. — Подозреваемыми признаны двое сотрудников учреждения образования.

Сотрудники задержаны. Проводятся следственные действия.

По данным TUT.BY, это произошло в минской вспомогательной школе-интернате № 7. В ней обучаются дети с особенностями психофизического развития.