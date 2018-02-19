Фотожабы: «Когда пришел на выборы, чтобы закупиться дешевой кровянкой»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Когда от выборов остается только буфет

Как студенты БГУ получали «приглашение» на досрочные выборы

«Считайте, как хотите». Что вытворяли на нынешних выборах избиркомы

«Все подневольные проголосовали досрочно, сегодня пойдут голосовать любители буфета»

Белорусские фристайлисты на Олимпиаде: медаль и скандалы

В российском Красноярске появились брошюры с молитвами за сокрушение врагов Путина

Масленіца ў Чыжоўцы: выпі, закусі, прагаласуй

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«Нигде больше наша страна так не близка к идеалу, как в отчетах премьера»