Фотожабы: «Когда пришел на выборы, чтобы закупиться дешевой кровянкой»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Каким еще видом спорта занимается Коля Лукашенко
Независимого наблюдателя осудили за мат на избирательном участке
Единственный округ, где выборы не состоялись: кандидата-коммуниста взяли под стражу
Сотрудников минской школы-интерната подозревают в педофилии
Минфин скажет «нет» убыточным заводам-попрошайкам
Похолодает: ночью при прояснениях ожидается до -20°С
ГУВД опубликовало свою версию жесткого задержания журналиста «Белсата»
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
Кобяков засветился на выборах с женой. Фотофакт
Дмитрий Быков: «От Минска и до Астаны, от БАМа до алтайской трассы — повсюду слово «пацаны» синоним гопнической массы»
Белорус-олигарх спас Трампа от банкротства?
У фигуристки, претендующей на золото, во время выступления обнажилась грудь. Фотофакт
Обнародованы выдержки из письма Лукашенко президенту МОК: «Так быть не должно!»
«Янка Купала тихо радуется!» На прилавках появилось «чернило» «Тутэйшыя». Фотофакт
«Вам не стыдно?» На избирательный участок пришла Белочка
Еще новости >

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Дубинка, которая больно бьет белорусов по карману
«Осталось только картошку, рапс и тракторы у Китая купить»
Лукашенко с Кочановой в буфете
Артемий Троицкий: «Думаю, Ксения Собчак грызет локти от зависти к Насте Рыбке»
Романчук нашел, где взять полмиллиарда долларов для удвоения зарплаты учителей
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Частные армии: кто танцует Вагнера
Актывіст атрымаў бюлетэні адразу на некалькіх участках, запісаўшы сабе ў пашпарт сакрэтны код
Шендерович рассказал, как благодаря следователю Степанову стал Купидоном
«Александр Григорьевич повторил то, что сделал Иван Грозный»
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого
Невзоров: «Вот на фига расстреляли Чикатило?»
Шендерович: «По наемникам траур не объявляют»
«Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок России за все»
Экономист объяснил, при каких условиях белорусская экономика способна расти на 5-8% в год
5 фактов об Управлении делами президента, чью роль и значение усилят
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко с Кочановой в буфете
«Пагоня» ў Александрыі
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Когда ты 116-й, а тебя встречают как чемпиона
Коля и три женщины из ближайшего окружения Лукашенко. Фотофакт
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах
Блондинки с «белорусским следом» в окружении «видных» российских мужчин
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
19.02.2018
Кирилл Иванов, Анна Снежкина
Фотожабы: «Когда пришел на выборы, чтобы закупиться дешевой кровянкой»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Когда от выборов остается только буфет

Как студенты БГУ получали «приглашение» на досрочные выборы

«Считайте, как хотите». Что вытворяли на нынешних выборах избиркомы

«Все подневольные проголосовали досрочно, сегодня пойдут голосовать любители буфета»

Белорусские фристайлисты на Олимпиаде: медаль и скандалы

В российском Красноярске появились брошюры с молитвами за сокрушение врагов Путина

Масленіца ў Чыжоўцы: выпі, закусі, прагаласуй

Предыдущий выпуск:

«Нигде больше наша страна так не близка к идеалу, как в отчетах премьера»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:13)
Главное
Оператора «Белсата» привезли в суд с большой шишкой на лбу. Фотофакт
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
Алімпійская чэмпіёнка Гуськова жыве ў адным пакоі з бацькамі
Когда от выборов остается только буфет
Япринцев подал в суд на Чижа
«Вам не стыдно?» На избирательный участок пришла Белочка
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY