Оператора «Белсата» привезли в суд с большой шишкой на лбу. Фотофакт

Андрея Козела задержали в воскресенье вечером на избирательном участке.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

В 15.30 Андрея Козела привели в зал суда. Обвинение ему предъявлено по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

На голове у Андрея Козела большая шишка, его трясет, сообщает TUT.BY.

Фото БАЖ

Во время процесса журналист заявил, что у него кружится и болит голова, и попросил отвечать на вопросы судьи сидя. Судья разрешил, пишет baj.by.

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Защищает оператора адвокат Сергей Зикрацкий.

Перед началом процесса Андрей Козел рассказал, что накануне сотрудники милиции били его по голове. Он говорил, что сейчас у него болит голова, но на просьбы об оказании медицинской помощи никто из милиционеров не отозвался.