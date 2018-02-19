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19.02.2018
Оператора «Белсата» привезли в суд с большой шишкой на лбу. Фотофакт

Андрея Козела задержали в воскресенье вечером на избирательном участке.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

В 15.30 Андрея Козела привели в зал суда. Обвинение ему предъявлено по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

На голове у Андрея Козела большая шишка, его трясет, сообщает TUT.BY.

Фото БАЖ

Во время процесса журналист заявил, что у него кружится и болит голова, и попросил отвечать на вопросы судьи сидя. Судья разрешил, пишет baj.by.

ГУВД опубликовало свою версию жесткого задержания журналиста «Белсата»

Защищает оператора адвокат Сергей Зикрацкий.

Перед началом процесса Андрей Козел рассказал, что накануне сотрудники милиции били его по голове. Он говорил, что сейчас у него болит голова, но на просьбы об оказании медицинской помощи никто из милиционеров не отозвался.

 
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