Минфин скажет «нет» убыточным заводам-попрошайкам

В разгар кризиса на поддержку госсектора из бюджета ушла внушительная сумма.

Как отметил в интервью журналу «Финансы, учет, аудит» первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, «реструктуризация долгов государственных предприятий не должна оставаться какой-то постоянной статьей расходов бюджета».

– Проще говоря, пришло время субъектам хозяйствования самостоятельно достигать коммерческой эффективности своей деятельности, в том числе рассчитываться по обязательствам перед банками, – отметил он.

По словам чиновника, в 2015 году некоторые белорусские госпредприятия «в один миг перестали обслуживать и погашать свои кредиты». В итоге на их содержание ушло более 1,4 млрд долларов.

– Сегодня уровень обслуживаемых кредитов банковского сектора стабилизирован. Пришло время других, более сложных механизмов решения имеющихся у организаций трудностей, которые не предусматривают участия бюджета, – сказал Ермолович.

Представитель Минфина подчеркнул, что сейчас разрабатывается соответствующий нормативный акт, который «расширит спектр организаций, в том числе за счет введения специальных институтов, которые начнут действовать на рынке проблемных активов».