Похолодает: ночью при прояснениях ожидается до -20°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

20 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..-10°С, при прояснениях -11..-13°С, во второй половине дня повысится до -5..+1°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

21 февраля на большей части территории страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, по северо-востоку до -15°С, при прояснениях -16..-19°С, днем -3..-8°С; по юго-западу страны ночью -4..-6°С, максимальная днем 0..-2°С.

22 февраля в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -8..-14°С, по северо-востоку -15..-18°С, при прояснениях -19..-20°С, максимальная днем -4..-9°С, по юго-западу страны ночью -4..-7°С; днем -1..-3°С.