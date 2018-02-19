Русские писатели ненавидят женщин

Если присмотреться, то в русской литературе нет ни одной главной, интересной, сильной и яркой женской героини.

Кто был примером в детстве? (свое перечислю) Скарлетт О Хара, Бекки Шарп, Элизабет Беннет, миссис Чивли (из “Идеального Мужа” Оскара Уайльда. Да, не все они ммм… невинные барашки, но они сами устраивали свою жизнь. Даже Джейн Эйр (не люблю ее) – и то вполне четкая и цельная личность.

И что в русской прозе? В совершенно мужской русской прозе. Где из женщин я помню лишь Теффи – но она сатирик, мастер коротких рассказов, у нее нет героев и героинь толком.

Из всего разнообразия я могу вспомнить лишь Маргариту Булгакова и (не смейтесь!!! ну, или смейтесь!) Тосю из «Девчат»

В прототип Маргариты Булгаков был безумною влюблен – отсюда и такой культовый образ, не поленился сделать главным действующим лицом, а не таким-то триггером для героя.

Тося – это уже позднее, советское, но вот же внезапно убедительное.

В классике главные героини – женщины, вообще, есть толком лишь у Островского. Ну да, еще есть Анна Каренина из «Анны Карениной» и Катерина из «Воскресенья» Льва Толстого. Вполне себе Главные Героини.

Но, честно, что Толстой, что Островский… нет, они, конечно, выпустили очень важные романы и пьесы о женщинах. Они показывали, какое плохое у женщин положение в обществе, как им приходится подчиняться мужскому миру. Это было очень важно.

Но это не такие примеры, которые могут женщин вдохновить. Развелась и бросилась под поезд (Анна Каренина). Бросилась в Волгу (Гроза). Убили (Бесприданница). Оказалась в тюрьме (Воскресенье).

И на том все. Ни одна женщина ни разу не победила.

О Достоевском даже говорить не хочу – у него либо несчастные страдалицы, либо истерички.

В «Войне и Мире» все женщины – отвратительные (с точки зрения автора). Либо затравленные богомолки, либо великосветские шлюхи, либо неразумные взбалмошенные неблагодарные идиотки. Вот даже когда там есть попытки сделать героиню вроде как привлекательной – вот все равно не может он перебороть патриархальное высокомерие к женщинам. Второй типа сорт. По-любому баба станет женой – и начнет грызть своего короля.

И с этого мы имеем не только процветающий патриархат, но и особенное отношение русских женщин к самим себе. Ура, что есть английская и американская литература, но все-таки уверена – вот эти русские образы не могут не влиять на нас. Мы читаем эти книги с детства, смотрим по ним кино и сериалы – и это все впитывается, укрепляется в нашем сознании.

Можно, конечно, сослаться на то, что не было русских писательниц (и это так), но вот же Теккерей создал свою неугомонную Бекки.

Даже вот Ирэн Адлер Конан-Дойла, хоть и сквозной персонаж, но это все-таки гениальная женщина, которая перехитрила самого Шерлока Холмса и он в нее даже влюбился.

С трудом, но все-таки можно наскрести пару тройку английских героинь, которые созданы мужчинами.

А в русской традиции героини либо мешаются, либо тянут мужчин на дно мещанства, либо гибнут от безысходности.

У Чехова тоже, кстати, бабы все жуткие – он прямо мстил женщинам.

Спасибо Астрид Линдгрен за что, что в моем детстве была Пеппи Длинный Чулок – иначе бы я сломалась под грузом мизогинии в великой русской литературе.

Печальная история, честно. На этих книгах ведь до сих пор растут целые поколения – и они тоже заражаются идеей, что женщина – это страдалица и жертва (или злая шлюха – но это еще комплимент по сравнению со всеми этими самоубийцами).

Не знаю, если честно, какой сделать вывод – ну, разве что давайте своим дочкам, если они есть, побольше книг, написанных женщинами, показывайте им достойных героинь. А если вы сами – дочки, то не верьте «мужскому взгляду» даже самых гениальных писателей – женщины не такие, мы не мямли, не жертвы и не «шлюхи» (ну, как это видят мужчины).

P.S. Отсюда же и образы востребованных игрек-самцов в русско-советском кино: мужлан и шовинист Гоша-Гога из «Москва слезам не верит», мямля Лукашин из «Иронии Судьбы». Это мужской взгляд. И он такой: любая баба без мужчины пропадает, она воет от одиночества, ей лишь бы кто — только вот не остаться к 40 незамужней. Возьмет любого. Мда. Мечта.

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