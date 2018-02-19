«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах

Три важных отличия прошедшей в Беларуси избирательной кампании.

Кандидат в депутаты Никита Семененко был удален с подсчета голосов за селфи на фоне наблюдателей и членов избирательной комиссии. Фото Радыё Свабода

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» политический обозреватель Валерий Карбалевич оценил предварительные результаты местных выборов.

– Во-первых, появились некоторые ноу-хау в деятельности властей, – отметил он. – Например, в ходе избирательной кампании были замечены так называемые «карусели», которые не так явно использовались раньше.

По словам собеседника, перед избирательными комиссиями стояла задача любыми способами обеспечить явку:

– И тут власти пустились во все тяжкие. И одним из таких способов стали «карусели», когда организованные группы людей посещали несколько участков подряд. С помощью этого создавался эффект присутствия граждан на избирательных участках, которые на самом деле были полупустынны.

По мнению Валерия Карбалевича, такие попытки можно считать провальными, с учетом полученного резонанса в СМИ.

– Используя такой метод, власти оказались в центре скандала. Сначала появилось видео активиста Дениса Кравчука, потом его довольно неуклюже попыталась комментировать Лидия Ермошина, затем кое-кто попал в милицию. В целом издержки от этих ухищрений оказались большими, чем полученный эффект, – заметил он.

Во-вторых, по словам политолога, власти отступили от тех либерализационных шагов, которые они сделали во время парламентских выборов.

– И отсев оппозиционных кандидатов был большим, и более грубо работали избирательные комиссии. В областных городах и в Минске оппозицию не пропустили в местные советы – и это было предсказуемо.

Зачем властям пропускать ту же Короткевич в депутаты, придавать ей политический вес? Она и так набрала в ходе президентских выборов много голосов.

Третий вывод, по мнению собеседника, самый главный:

– Поражает контраст между степенью недоверия общества к власти и между теми результатами, которые были озвучены. Было видно, что доверие общества к местным выборам снизилось до минимального уровня. И на этом фоне та фантастическая явка, которая была объявлена по итогам дня голосования, выглядит абсолютно нереальной.

Когда от выборов остается только буфет