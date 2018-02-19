За первый месяц года число должников бюджету в Минске выросло в 1,6 раза

Похожая ситуация и в других регионах Беларуси.

Завтра твоей страны проанализировало списки должников бюджету, обнародованные инспекциями Министерства по налогам и сборам по итогам января 2018 года

На 1 февраля 2018 года по Минску насчитывалось около 2600 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые задолжали по платежам в бюджет. Для сравнения: этот список на 1 января 2018 года составлял около 1550 организаций и «ипэшников».

В числе неплательщиков значились застройщики «Тамбаз», «ЛадаГарант», «Лада ОМС-Инжениринг», владелец «Журавинки» фирма «Минселко», девелопер «Сигмаполюс».

Непривычно видеть среди должников крупнейший универсальный торговый комплекс страны – ОАО «ГУМ».

В Минской области список за один месяц разросся в 1,7 раза – с 860 должников до 1530.

Продолжение обзора читайте здесь