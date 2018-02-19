Зачем керлингисту из России понадобился мельдоний

Спортивный арбитражный суд (CAS) официально подтвердил, что керлингист из России Александр Крушельницкий, получивший бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, уличен в приеме допинга.

Напомним, что ранее первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заявил «Чемпионату» (сохранена стилистика оригинала):

«Просто нужно понять, что никаких красивых побед от наших спортсменов МОК не нужны. Слишком уж интересно смотрелась наша пара. Никакого мельдония там и близко нет, просто желание дискредитировать Россию».

При этом внутри делегации уже полным ходом шла разборка. Сам Крушельницкий высказал подозрение, что мельдоний ему подсыпал кто-то из партнеров по команде.

Теперь становятся известны некоторые подробности случившегося. Журналист Дмитрий Зеленов сообщает, что содержание мельдония в пробе Александра Крушельницкого равно одной таблетке, и допинг, скорее всего, оказался в организме спортсмена во время сборов в Японии.

Защитники Крушельницкого концентрируются, в основном, на двух аргументах:

1.Спортсмен сдал за два года 11 тестов, и все были отрицательные.

2.В керлинге допинг вообще и мельдоний в частности не имеет никакого смысла.

На выходе, как правило, делается вывод, что допинг, обнаруженный у Крушельницкого, – это часть мирового заговора против России и её спортсменов. Однако при этом упускаются из вида два факта.

1.Крушельницкий пропустил тест в январе 2018-го, за что получил предупреждение от российского антидопингового агентства – РУСАДА.

2.Тренер спортсмена Дмитрий Мельников подтвердил «Спорт-Экспрессу», что его подопечный принимал мельдоний еще в 2016 году и прекратил после того, как этот препарат был внесен в список запрещенных.

Следовательно, довод насчет бессмысленности мельдония для керлингистов не актуален: пили же его еще пару лет назад, значит, есть в этом резон (в частности, препарат защищает от стресса, что в спорте имеет немалое значение. Есть у него и другие полезные свойства). Да и история с пропущенным тестом, мягко говоря, вселяет сомнения в непогрешимости Крушельницкого.

Так или иначе, по итогам 10 дней Игр-2018 у россиян нет ни одного олимпийского чемпиона, зато есть спортсмен, уличенный в приеме допинга. Какие санкции за это применит МОК, пока неизвестно.

Но ожидания самые тревожные. Накануне известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев у себя в инстаграме написал: «Это фейк??? Это правда??? Если это так – нам п....ц!!!» Впоследствии этот пост был удалён…

Мария Шарапова: «В России мельдоний принимают повсеместно»