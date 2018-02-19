ГУВД опубликовало свою версию жесткого задержания журналиста «Белсата»

«Оказал активное неповиновение сотруднику милиции, хватал за форменное обмундирование, ногой повредил остекленение двери избирательного участка».

«Вечером 18 февраля на избирательном участке № 27 по улице Хоружей был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в Центральное РУВД г. Минска наблюдатель А.Козел.

Основанием для задержания послужили вызывающие действия наблюдателя и его отказ выполнить законные требования председателя избирательной комиссии по прекращению видеосъемки во время подсчета результатов голосования. Право на ведение видеосъемки гражданин объяснил принадлежностью к одному из иностранных СМИ, не аккредитованных в Республике Беларусь. С целью прекращения противоправных действий, председатель комиссии обратился к сотруднику милиции, осуществлявшему несение службы на избирательном участке.

Представителем правоохранительных органов были даны четкие разъяснения гражданину об имеющем место нарушении установленного порядка, предложено прекратить видеосъемку и выполнить законные требования председателя избирательной комиссии. А.Козел данные обращения проигнорировал, оказал активное неповиновение сотруднику милиции, хватал сотрудника за форменное обмундирование. Для пресечения противоправных действий в отношении наблюдателя была применена физическая сила. Во время выдворения А.Козел ногой повредил остекление двери избирательного участка», - сообщает пресс-служба ГУВД.

Сам видеооператор Андрей Козел, которого, как выяснилось, в итоге доставили в изолятор на Окрестина, накануне в своем Facebоok написал: «Міліцыянты разбілі галавой маёй дзверы выбарчага ўчастка. Нанеслі 4 удары па галаве. Вязуць на Арлоўскую састаўляць нападзенне на міліцыянтаў».

Ранее Наша Ніва сообщила, что журналист «Белсата» вел прямую трансляцию с участка. В результате его задержали. Задерживали его четыре человека. Свидетели сказали, что при задержании головой журналиста разбили стеклянные двери, поэтому он сильно пострадал.

Байнет: «Какой крутой журналист, один четырем милиционеров противостоял. Молодец!»

В сети форумчане обсуждают версию милиции, в то время как близкие и коллеги оператора ожидают в понедельник суда. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Сейчас напишут, что он напал на милиционеров и сам разбил дверь».

«Как съемка могла помешать подсчету голосов?»

«Во всем мира есть тайна голосования, а у нас есть тайна подсчета результатов голосования».

«Схема размещения столов избирательной комиссии и наблюдателей - секретна! Это новейшие технологии».