.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Минфин скажет «нет» убыточным заводам-попрошайкам
Похолодает: ночью при прояснениях ожидается до -20°С
Палітоляг: апазыцыя «ўдзельнічае ў выбарчым фарсе
За первый месяц года число должников бюджету в Минске выросло в 1,6 раза
ГУВД опубликовало свою версию жесткого задержания журналиста «Белсата»
Цифра дня. Сколько заплатили выпускники Брестской области, не отработавшие распределение
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
Кобяков засветился на выборах с женой. Фотофакт
Дмитрий Быков: «От Минска и до Астаны, от БАМа до алтайской трассы — повсюду слово «пацаны» синоним гопнической массы»
Белорус-олигарх спас Трампа от банкротства?
У фигуристки, претендующей на золото, во время выступления обнажилась грудь. Фотофакт
Обнародованы выдержки из письма Лукашенко президенту МОК: «Так быть не должно!»
Жыхары Слуцка: ад візітаў Лукашэнкі адны страты. Фотафакт
Карбалевич: «Блеф тоже является частью дипломатии»
«Янка Купала тихо радуется!» На прилавках появилось «чернило» «Тутэйшыя». Фотофакт
«Вам не стыдно?» На избирательный участок пришла Белочка
Лукашенко с Кочановой в буфете. Фотофакт
Лукашенко упрекнул Назарбаева: «Надо разумные предложения вносить, чтобы весь мир не смеялся»
Еще новости >

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Дубинка, которая больно бьет белорусов по карману
«Осталось только картошку, рапс и тракторы у Китая купить»
Лукашенко с Кочановой в буфете. Фотофакт
Артемий Троицкий: «Думаю, Ксения Собчак грызет локти от зависти к Насте Рыбке»
Романчук нашел, где взять полмиллиарда долларов для удвоения зарплаты учителей
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Частные армии: кто танцует Вагнера
Актывіст атрымаў бюлетэні адразу на некалькіх участках, запісаўшы сабе ў пашпарт сакрэтны код
Шендерович рассказал, как благодаря следователю Степанову стал Купидоном
«Александр Григорьевич повторил то, что сделал Иван Грозный»
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого
Невзоров: «Вот на фига расстреляли Чикатило?»
Шендерович: «По наемникам траур не объявляют»
«Путин потерял контроль». Американские эксперты о ситуации в Сирии
«Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок России за все»
Экономист объяснил, при каких условиях белорусская экономика способна расти на 5-8% в год
Федынич – о лукавой цифре: «Чиновники хотят показать, что этот декрет просто необходим»
Мнение дня: «Страшно, ведь эти люди — в правящей элите — вообще не понимают, как устроен мир»
5 фактов об Управлении делами президента, чью роль и значение усилят
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Пагоня» ў Александрыі
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Когда ты 116-й, а тебя встречают как чемпиона
Коля и три женщины из ближайшего окружения Лукашенко. Фотофакт
Зіма. Нясвіж
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах
Блондинки с «белорусским следом» в окружении «видных» российских мужчин
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
19.02.2018
Салiдарнасць
ГУВД опубликовало свою версию жесткого задержания журналиста «Белсата»

«Оказал активное неповиновение сотруднику милиции, хватал за форменное обмундирование, ногой повредил остекленение двери избирательного участка».

«Вечером 18 февраля на избирательном участке № 27 по улице Хоружей был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в Центральное РУВД г. Минска наблюдатель А.Козел.

Основанием для задержания послужили вызывающие действия наблюдателя и его отказ выполнить законные требования председателя избирательной комиссии по прекращению видеосъемки во время подсчета результатов голосования. Право на ведение видеосъемки гражданин объяснил принадлежностью к одному из иностранных СМИ, не аккредитованных в Республике Беларусь. С целью прекращения противоправных действий, председатель комиссии обратился к сотруднику милиции, осуществлявшему несение службы на избирательном участке.

Представителем правоохранительных органов были даны четкие разъяснения гражданину об имеющем место нарушении установленного порядка, предложено прекратить видеосъемку и выполнить законные требования председателя избирательной комиссии. А.Козел данные обращения проигнорировал, оказал активное неповиновение сотруднику милиции, хватал сотрудника за форменное обмундирование. Для пресечения противоправных действий в отношении наблюдателя была применена физическая сила. Во время выдворения А.Козел ногой повредил остекление двери избирательного участка», - сообщает пресс-служба ГУВД.

Сам видеооператор Андрей Козел, которого, как выяснилось, в итоге доставили в изолятор на Окрестина, накануне в своем Facebоok написал: «Міліцыянты разбілі галавой маёй дзверы выбарчага ўчастка. Нанеслі 4 удары па галаве. Вязуць на Арлоўскую састаўляць нападзенне на міліцыянтаў».

Ранее Наша Ніва сообщила, что журналист «Белсата» вел прямую трансляцию с участка. В результате его задержали. Задерживали его четыре человека. Свидетели сказали, что при задержании головой журналиста разбили стеклянные двери, поэтому он сильно пострадал.

Байнет: «Какой крутой журналист, один четырем милиционеров противостоял. Молодец!»

В сети форумчане обсуждают версию милиции, в то время как близкие и коллеги оператора ожидают в понедельник суда. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Сейчас напишут, что он напал на милиционеров и сам разбил дверь».

«Как съемка могла помешать подсчету голосов?»

«Во всем мира есть тайна голосования, а у нас есть тайна подсчета результатов голосования».

«Схема размещения столов избирательной комиссии и наблюдателей - секретна! Это новейшие технологии».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:3)
Главное
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
Кобяков засветился на выборах с женой. Фотофакт
«Убежден, что я выиграл». Молодой кандидат из Могилева заявил о нарушениях на выборах
Мать погибшего вагнеровца: «Чем мой сын хуже»
Почему проект Geely обречен на провал
Растаев: «В ваших фальсификациях выборов не обнаружено»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY