Пресс-секретарь Путина с обнаженным торсом в окружении семьи. «Династия»

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Старшая дочь Татьяны Навки – супруги Дмитрия Пескова – выложила свежую фотографию всей семьи «банного» выходного дня.

sashazhulina#песконавкажулинмишельfamily – таким хэштэгом Саша Жулина сопроводила снимок.

В прошлом году в сеть уже был выложен подобный фотофакт. Похоже, это становится семейной традицией. Отметим, что на обеих фотографиях присутствует Николай Чоулз (высокий брюнет), которого в СМИ уже представляли еще одним «золотым мальчиком» Колей — сыном российских «усов номер один».

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