Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой

Странная сцена произошла во время голосования на местных выборах главы государства.

Пообщавшись с журналистами на участке № 1 в Белорусском государственном университете физкультуры, Александр Лукашенко заглянул в буфет. Изучив ассортимент на прилавках, он, похоже, себе ничего не купил.

Внезапно в его руках появилась шоколадка – видимо, бренда «президент».

Сотруднице буфета он стал объяснять, что этот продукт высокого качества, который помогли создать швейцарцы.

– Это вам подарок, – протянул глава государства шоколадку остолбеневшей женщине.

Напомним, «президентский шоколад», который разработали специально для Александра Лукашенко, появился в продаже год назад.