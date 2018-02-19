«Убежден, что я выиграл». Молодой кандидат из Могилева заявил о нарушениях на выборах

По мнению могилевского активиста Юрия Стукалова, избирательная кампания «еще раз подтвердила, что выборов в Беларуси нет».

Могилевская команда «Открытый город», в которую вошли сразу несколько молодых активистов, стала глотком свежего воздуха на местных выборах в областном центре.

Группа стала одной из самых активных участников избирательной кампании: проводила яркие пикеты, агитировала местных жителей сделать вместе сделать Могилев «городом, удобным для жизни», внедрять современные стандарты, «которые уже давно стали нормой в Европе».

Руководитель команды, 28-летний могилевский активист Юрий Стукалов, по предварительным результатам проиграл выборы директору местного Могилевского вагоностроительного завода Виталию Мартынову.

Но с такими результатами молодой кандидат категорически не согласен.

– Убежден в том, что я выиграл, – рассказал он в комментарии «Салідарнасці». – У меня есть уверенность в том, что именно я стал депутатом от этого района. И не только потому, что мы провели самую активную кампанию. Нашим наблюдателем удалось попасть на выездное голосование.

Там были люди, которые не смогли прийти на участки, поэтому к ним приезжали домой с урной. Им давали бланк, и они ставили там галочку. Так вот из пятнадцати человек девять назвали мою фамилию, а за того, кто стал депутатом, вообще никто не отдал свой голос.

По мнению Юрия, официальные результаты не отражают реального выбора жителей Могилева.

– Цифры, как всегда, получились стандартные: у меня на округе 70% получил кандидат от власти. Все остальные претенденты получили примерно по 10% голосов. Это просто смешно, учитывая, что никто не вел никакой агитационной кампании. Чуда не случилось. Все, к сожалению, как обычно, – заметил он.

По словам собеседника, у команды «Открытого города» работали наблюдатели – как на досрочном голосовании, так и на основном:

– По нашим наблюдениям явка была очень низкая, порядка 35%. А официально явка была завышена в разы. Например, на одном из участков цифры были честные – около 170 человек проголосовавших из двух с половиной тысяч избирателей. А на других участках цифра была завышена на 500-900 человек в среднем по каждому участку.

Независимый кандидат обращает внимание, что в этом году «комиссии казались совсем закрытыми».

– Они даже не объявляли, как раньше, итоги досрочного голосования, выездного голосования. Тихо шептались, а наблюдатели были за 20 метров от столов и ничего не видели.

Мы надеялись на то, что здравый смысл восторжествует. И пропустят кандидатов, которые хотят сделать жизнь в городе лучше. Но, к сожалению, мы видим то, что видим. А именно, что в депутаты не пропускают не только оппозицию, но и просто внесистемных, конструктивно настроенных людей, – отметил Юрий Стукалов.

Как в Беларуси прошли «толерантные» выборы, где «кандидатом было позволено многое»