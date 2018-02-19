У фигуристки, претендующей на золото, во время выступления обнажилась грудь. Фотофакт

Француженка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, по ходу короткого танца на Олимпиаде в Пхенчхане​ испытывала проблемы со своим костюмом.

При выполнении одного из элементов часть топа сильно задралась, обнажив грудь.

Момент был запечатлен фотографами всего мира, а также воспроизведен в замедленной съемке по телевидению. Пара в итоге показала второй результат, набрав 81,93 балла. По сообщениям СМИ, Пападакис на этой неделе уже испытывала проблемы со своим костюмом.

— Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать, — отметила Пападакис.