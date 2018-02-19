BAFTA предсказала «Оскар»: в черном большинство, но не все

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Минфин скажет «нет» убыточным заводам-попрошайкам
Похолодает: ночью при прояснениях ожидается до -20°С
Палітоляг: апазыцыя «ўдзельнічае ў выбарчым фарсе
За первый месяц года число должников бюджету в Минске выросло в 1,6 раза
ГУВД опубликовало свою версию жесткого задержания журналиста «Белсата»
Цифра дня. Сколько заплатили выпускники Брестской области, не отработавшие распределение
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
Кобяков засветился на выборах с женой. Фотофакт
Дмитрий Быков: «От Минска и до Астаны, от БАМа до алтайской трассы — повсюду слово «пацаны» синоним гопнической массы»
Белорус-олигарх спас Трампа от банкротства?
У фигуристки, претендующей на золото, во время выступления обнажилась грудь. Фотофакт
Обнародованы выдержки из письма Лукашенко президенту МОК: «Так быть не должно!»
Жыхары Слуцка: ад візітаў Лукашэнкі адны страты. Фотафакт
Карбалевич: «Блеф тоже является частью дипломатии»
«Янка Купала тихо радуется!» На прилавках появилось «чернило» «Тутэйшыя». Фотофакт
«Вам не стыдно?» На избирательный участок пришла Белочка
Лукашенко с Кочановой в буфете. Фотофакт
Лукашенко упрекнул Назарбаева: «Надо разумные предложения вносить, чтобы весь мир не смеялся»
Еще новости >

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Дубинка, которая больно бьет белорусов по карману
«Осталось только картошку, рапс и тракторы у Китая купить»
Лукашенко с Кочановой в буфете. Фотофакт
Артемий Троицкий: «Думаю, Ксения Собчак грызет локти от зависти к Насте Рыбке»
Романчук нашел, где взять полмиллиарда долларов для удвоения зарплаты учителей
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Частные армии: кто танцует Вагнера
Актывіст атрымаў бюлетэні адразу на некалькіх участках, запісаўшы сабе ў пашпарт сакрэтны код
Шендерович рассказал, как благодаря следователю Степанову стал Купидоном
«Александр Григорьевич повторил то, что сделал Иван Грозный»
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого
Невзоров: «Вот на фига расстреляли Чикатило?»
Шендерович: «По наемникам траур не объявляют»
«Путин потерял контроль». Американские эксперты о ситуации в Сирии
«Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок России за все»
Экономист объяснил, при каких условиях белорусская экономика способна расти на 5-8% в год
Федынич – о лукавой цифре: «Чиновники хотят показать, что этот декрет просто необходим»
Мнение дня: «Страшно, ведь эти люди — в правящей элите — вообще не понимают, как устроен мир»
5 фактов об Управлении делами президента, чью роль и значение усилят
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Пагоня» ў Александрыі
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Когда ты 116-й, а тебя встречают как чемпиона
Коля и три женщины из ближайшего окружения Лукашенко. Фотофакт
Зіма. Нясвіж
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах
Блондинки с «белорусским следом» в окружении «видных» российских мужчин
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
19.02.2018
Газета.Ру
BAFTA предсказала «Оскар»: в черном большинство, но не все

Триумф «Трех билбордов», режиссерская награда Ридли Скотту за «Форму воды» и актерская — Гэри Олдману за Черчилля, а также новые люди в черном — в Лондоне прошла церемония вручения призов кинопремии BAFTA.

В лондонском концертном зале Альберт-холл прошла 71-я церемония вручения кинопремии британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Это награда — одна из наиболее точных предсказателей «Оскара», и хотя Американская киноакадемия обычно все делает по- своему, но против мировых тенденций, кажется, не шла ни разу. Однозначным триумфатором BAFTA стала драма Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — она была номинирована на девять призов, а получила пять из них.

«Три билборда» стали победителем в категории «лучший фильм», опередив, к примеру, еще одного фаворита — фильм Ридли Скотта «Форма воды».

Кроме того, у картины Макдонаха есть призы лучшему британскому фильму, лучшей актрисе (Фрэнсис Макдорманд, исполнившая роль женщины, которая добивается справедливости неоднозначными способами), а Сэм Рокуэлл стал лучшим актером второго плана. Сам Макдонах был удостоен приз за лучший оригинальный сценарий.

Напомним, что примерно такой же расклад призов был и, например, на «Золотом глобусе», где «Три билборда» стали лучшим драматическим фильмом, а также на премии актерской гильдии США — там эта картина получила награду за «Лучший актёрский состав», аналог «лучшего фильма» других кинопремий. Впрочем, были и исключения — так, Гильдия продюсеров назвала лучшим фильмом года фэнтезийную «Форму воды», которая и на «Глобусах», и на BAFTA получила только режиссерский приз — и уж на эту награду Ридли Скотт может твердо рассчитывать.

Еще две категории, которые «Форма воды» выиграла на BAFTA — «лучшая музыка», эту награду получил композитор Александр Депла, который, скорее всего, будет отмечен и на «Оскаре», а также «лучшая работа художника-постановщика».

Две номинации, победители в которых были очевидны. Эллисон Дженни стала лучшей актрисой за роль Лавоны Голден в байопике фигуристки Тони Хардинг «Тоня против всех», а Гэри Олдман получил свою BAFTA за перевоплощение в Уинстона Черчилля в драме «Тёмные времена».

Что касается «иностранной» категории, в которой был представлен фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», то приз в этой номинации достался эротическому триллеру южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Служанка». На «Оскаре» картина-победитель не представлена, но, видимо, «Нелюбви» не стоит рассчитывать на приз Американской киноакадемии — слишком старательно кинопремии обходят российский фильм.

И, видимо, на оскаровской «красной дорожке» зрителей ожидает парад звезд, одетых в черное — как было во время «Золотого глобуса». Напомним, что на этот шаг актеры, актрисы и режиссеры пошли, чтобы поддержать тех, кто пострадал от сексуальных домогательств; эти кампании получили названия «Time's Up» и «Me Too».

На BAFTA — как и на «Глобусах» — в черное оделись не все, но большинство присутствующих. Актриса Фрэнсис Макдорманд пришла в платье достаточно веселой расцветки, но во время получения награды заявила, что полностью поддерживает своих коллег, которые надели черное.

Кроме того, не в черном пришла и Герцогиня Кэмбриджская, но, как заметила редактор моды в The Telegraph Бетан Холт, королевская семья редко присоединяется к различным политизированным кампаниям.

BAFTA — последняя крупная премия в области кино перед церемоний награждения лауреатов «Оскара». Американская киноакадемия проведет свою юбилейную, 90-ю церемонию 4 марта — в этом году она была отложена из-за Зимних Олимпийских игр, которые сейчас проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:5)
Главное
«Пустились во все тяжкие». Политолог – о главном провале власти на выборах
Кобяков засветился на выборах с женой. Фотофакт
«Убежден, что я выиграл». Молодой кандидат из Могилева заявил о нарушениях на выборах
Мать погибшего вагнеровца: «Чем мой сын хуже»
Почему проект Geely обречен на провал
Растаев: «В ваших фальсификациях выборов не обнаружено»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY