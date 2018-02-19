BAFTA предсказала «Оскар»: в черном большинство, но не все

Триумф «Трех билбордов», режиссерская награда Ридли Скотту за «Форму воды» и актерская — Гэри Олдману за Черчилля, а также новые люди в черном — в Лондоне прошла церемония вручения призов кинопремии BAFTA.

В лондонском концертном зале Альберт-холл прошла 71-я церемония вручения кинопремии британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Это награда — одна из наиболее точных предсказателей «Оскара», и хотя Американская киноакадемия обычно все делает по- своему, но против мировых тенденций, кажется, не шла ни разу. Однозначным триумфатором BAFTA стала драма Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — она была номинирована на девять призов, а получила пять из них.

«Три билборда» стали победителем в категории «лучший фильм», опередив, к примеру, еще одного фаворита — фильм Ридли Скотта «Форма воды».

Кроме того, у картины Макдонаха есть призы лучшему британскому фильму, лучшей актрисе (Фрэнсис Макдорманд, исполнившая роль женщины, которая добивается справедливости неоднозначными способами), а Сэм Рокуэлл стал лучшим актером второго плана. Сам Макдонах был удостоен приз за лучший оригинальный сценарий.

Напомним, что примерно такой же расклад призов был и, например, на «Золотом глобусе», где «Три билборда» стали лучшим драматическим фильмом, а также на премии актерской гильдии США — там эта картина получила награду за «Лучший актёрский состав», аналог «лучшего фильма» других кинопремий. Впрочем, были и исключения — так, Гильдия продюсеров назвала лучшим фильмом года фэнтезийную «Форму воды», которая и на «Глобусах», и на BAFTA получила только режиссерский приз — и уж на эту награду Ридли Скотт может твердо рассчитывать.

Еще две категории, которые «Форма воды» выиграла на BAFTA — «лучшая музыка», эту награду получил композитор Александр Депла, который, скорее всего, будет отмечен и на «Оскаре», а также «лучшая работа художника-постановщика».

Две номинации, победители в которых были очевидны. Эллисон Дженни стала лучшей актрисой за роль Лавоны Голден в байопике фигуристки Тони Хардинг «Тоня против всех», а Гэри Олдман получил свою BAFTA за перевоплощение в Уинстона Черчилля в драме «Тёмные времена».

Что касается «иностранной» категории, в которой был представлен фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», то приз в этой номинации достался эротическому триллеру южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Служанка». На «Оскаре» картина-победитель не представлена, но, видимо, «Нелюбви» не стоит рассчитывать на приз Американской киноакадемии — слишком старательно кинопремии обходят российский фильм.

И, видимо, на оскаровской «красной дорожке» зрителей ожидает парад звезд, одетых в черное — как было во время «Золотого глобуса». Напомним, что на этот шаг актеры, актрисы и режиссеры пошли, чтобы поддержать тех, кто пострадал от сексуальных домогательств; эти кампании получили названия «Time's Up» и «Me Too».

На BAFTA — как и на «Глобусах» — в черное оделись не все, но большинство присутствующих. Актриса Фрэнсис Макдорманд пришла в платье достаточно веселой расцветки, но во время получения награды заявила, что полностью поддерживает своих коллег, которые надели черное.

Кроме того, не в черном пришла и Герцогиня Кэмбриджская, но, как заметила редактор моды в The Telegraph Бетан Холт, королевская семья редко присоединяется к различным политизированным кампаниям.

BAFTA — последняя крупная премия в области кино перед церемоний награждения лауреатов «Оскара». Американская киноакадемия проведет свою юбилейную, 90-ю церемонию 4 марта — в этом году она была отложена из-за Зимних Олимпийских игр, которые сейчас проходят в южнокорейском Пхёнчхане.