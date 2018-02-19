В мировой прокат вышел новый (уже восемнадцатый!) кинокомикс от студии Marvel «Черная пантера» — о короле и защитнике вымышленной африканской страны Ваканды. Продажи билетов бьют все рекорды.

Вернувшись из проведенного в компании поссорившихся между собой Мстителей отпуска в родную Ваканду, Т'Чалла, он же Черная пантера (Чедвик Боузман), обнаруживает, что дома дела обстоят скверно. Его право на престол подвергли сомнению, а мирное существование его страны где-то в саваннах Африки под вопросом из-за внешней угрозы. Помогать в осуществлении правосудия принцу будут верные соратники из королевской гвардии и агент ЦРУ в исполнении Мартина Фримена.

В четверг зарубежный сервис Fandango (29 000 экранов и 60 млн уникальных пользователей в месяц) сообщил, что «Черная пантера» стала четвертым фильмом по количеству проданных предварительно билетов за все 18 лет существования портала.

Новинка от Marvel не смогла конкурировать только с тремя другими проектами компании Disney — последними фильмами по вселенной «Звездных войн».

В то же время лента возглавила рейтинг по этому показателю среди фильмов про супергероев, обойдя картины «Первый мститель: Противостояние» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Вызванный фильмом ажиотаж вполне объясним — он в полной мере соответствует духу сегодняшнего времени и является, по сути, торжеством идеи равноправия: как в отношении темнокожих, так и женщин (в том числе, темнокожих женщин). Снимал его афроамериканский режиссер Райан Куглер, почти все главные актеры в нем — афроамериканцы (из девяти основных персонажей только двух играют белые Мартин Фримен и Энди Серкис).

Данные Fandango свидетельствуют о том, что 94% купивших билеты заранее зрителей заинтересовались картиной из-за того, что это фильм Marvel с темнокожим героем в главной роли. 90% отметили важность наличия темнокожих героинь. 80% привлекла африканская стилистика фильма. 61% людей заявили о готовности сходить на «Черную пантеру» в кино еще раз — причем еще до того, как они ее посмотрели.

Аналитики прочат картине сильный старт — в США отмечается Президентский день, так что у американцев сейчас четыре выходных подряд, в связи с чем у ленты есть шанс добраться до отметки в 0 млн в первый же уикэнд.

Выход фильма спровоцировал активную дискуссию, связанную с косплеем. Некоторые родители белых детей задались вопросом, насколько этичным будет позволить своему ребенку надеть маску Черной пантеры. В ответ на это их попросили не путать косплей с блэкфейсом, а также провели аналогию с абсурдностью идеи запретить темнокожим детям наряжаться Капитаном Америкой.

Стоит обозначить, что это уже не первый супергеройский проект с главным героем — темнокожим.

Десять лет назад, тогда же, когда с «Железного человека» стартовала киновселенная Marvel, вышел задорный постмодернистский «Хэнкок» с Уиллом Смитом.

Да и у самой Marvel уже была трилогия про Блэйда, которого играл Уэсли Снайпс. Именно он, кстати, еще в 1992 году пытался запустить проект про Черную пантеру, но это так ни к чему и не привело. В создании фильма 2018 года актер никакого участия не принимал.

«Черная пантера» — один из тех случаев, когда и пресса, и зрители склоняются к одному и тому же мнению. В случае с «Пантерой» — положительному. Многие критики сходятся на том, что этот фильм Marvel действительно отличается от всего, что студия делала до этого, но в то же самое время не воспринимается как отдельностоящий проект.

Манола Даргис из The New York Times отметила, что авторы «Черной пантеры» привнесли в фильм эстетику мифа, что сейчас нечасто встречается в Голливуде.

«Большинство студийных проектов манят обещанием развлечения, но в итоге предлагают лишь знакомые истории, призванные продолжать франшизы. Но только не здесь, — написала кинокритик. — В основе этой картины лежит фантастическая страна Ваканда — африканский рай, где зеленые просторы пересекаются с синим небом научной фантастики. Там космические корабли, напоминающие племенные маски, парят над водопадами и приземляются в истории, которая глубже, чем простое продвижение бренда».

Дэвид Илрих в статье для Indiewire счел «Черную пантеру» «лучшим на данный момент фильмом Marvel», который выигрывает за счет того, что это первый из восемнадцати фильмов, который дарит ощущение реальности происходящего.