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Комментарии
19.02.2018
Почему проект Geely обречен на провал

Чемпион Европы по автогонкам, автоэксперт Андрей Рудницкий скептически отозвался о перспективах белорусско-китайского проекта.

«Несмотря на наполеоновские планы, я не верю, что средства, вложенные в Geely, хотя бы вернутся, не говоря уже о прибыли, – такое мнение излагает Рудницкий в еженедельнике «Белорусы и рынок». – Geely называют белорусским автомобилем, однако отечественного в нем немного. Все можно грамотно подсчитать и красиво преподнести, если стоит глобальная задача попасть на рынок Таможенного союза.

Почему при 30-процентной локализации у машины такая высокая цена? Мне кажется весьма странным, что продукт, который производится в Беларуси, стоит в лучшем случае как марки того же класса, калибра и формата, за которые мы уплачиваем таможенные сборы, составляющие минимум 5-6 тысяч евро.

К 1 июля для продажи на рынке ЕАЭС, а все мы прекрасно понимаем, что речь идет о российском рынке, локализация Geely Atlas должна достигнуть 50 %. Это огромная цифра. Данного показателя не достигли даже некоторые мировые бренды, имеющие собственные сборочные производства в России.

Можно ли достичь 50-процентной локализации за шесть месяцев, которые пройдут с момента официальной презентации нового авто и до дедлайна? С учетом возможностей и способностей белорусских властей достигать нужных цифр сомнений в том, что это будет сделано, у меня нет…

По словам руководства завода, 90 % автомобилей будет продаваться в России. План: в этом году довести выпуск Geely Atlas до 30 тыс. автомобилей.

Для сравнения: в 2017-м в РФ были проданы только 2234 машины данной марки. Я не вижу никаких возможностей увеличить это количество в 10-15 раз. Приказать столько продать можно. Можно даже вывезти и поставить эти автомобили на площадки в России. Но продать…

Мы обманываем сами себя. Ведь в 2017 году весь китайский автопром реализовал на российском рынке 31818 авто, львиную долю которых составили машины марки Lifan (16964) и Cheri (5905).

Мне, как рядовому покупателю, пришедшему в автосалон и увидевшему стоящие рядом KIA Sportage и Geely Atlas, даже в голову не придет смотреть на Geely. Особенно если учесть, что предлагают их по одной цене.

Думаю, в России не найдутся покупатели, готовые заплатить за Geely 17 600 долларов. У меня есть большие сомнения и по поводу того, что Россия позволит продавать машины данной марки в названном руководством завода количестве. Причем по любым ценам. Россия, как страна, имеющая собственное автомобильное производство, будет отчаянно его защищать…

Что касается белорусского рынка, то пока я вижу только «заманухи» от Geely. Кредит — это все равно мои деньги, причем придется заплатить еще больше, растянутся только выплаты. Субсидирование, о котором довольно громко говорится, это тоже мои деньги: я уплачиваю налоги, и из них государство будет субсидировать завод, чтобы продать мне же машину не за 17 тыс., а за 15 тыс. долларов. Эти 2 тыс. заберут из моих налогов, и я недосчитаюсь хлеба в магазине, лишнего кабинета стоматолога или детского сада.

Думаю, проект обречен на провал, как и многие другие сборочные производства в нашей стране. Сначала пойдут декларации о количестве выпускаемых авто, о достигнутых процентах локализации, потом об очередях за этими машинами в России, а спустя непродолжительный промежуток времени начнутся поиски виновных, их задержание и наказание».

Альтернативное мнение: «Можно и 20 тысяч Geely разных моделей продать»

 
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