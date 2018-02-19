Обнародованы выдержки из письма Лукашенко президенту МОК: «Так быть не должно!»

Это выдержки из письма президента Беларуси в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в связи с ситуацией вокруг судейства выступления белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Олимпиаде в Пхенчхане.

Информация об этом была озвучена в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

— Вся белорусская спортивная общественность, а также представители международного сообщества, ведущие спортсмены и специалисты фристайла сходятся во мнении, что подобное действие имело целью отстранение одного из лидеров мирового уровня от участия в заключительной стадии соревнований, — говорится в письме.

В нем также содержится просьба к Томасу Баху как профессионалу и гаранту соблюдения международно признанных принципов олимпизма оперативно предпринять все меры и обеспечить беспристрастное и компетентное исследование выступления Антона Кушнира в духе высшей спортивной справедливости фейр-плей.

О направлении соответствующего письма руководству МОК президент Беларуси рассказал журналистам после участия в голосовании на выборах в местные Советы депутатов.

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— Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме. Мы это все обнародуем. Мы прятать это не будем, — сказал глава государства.

И подчеркнул, что претензии в адрес руководства МОК были подписаны им не только как президентом Национального олимпийского комитета, но и как главой государства.

Александр Лукашенко также не исключил своего участия в одной из предстоящих сессий МОК, где бы обсуждались этот и другие проблемные вопросы, возникшие в международном спорте:

— Думаю, что мне надо там в ближайшее время побывать, чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить. Слишком хорошо живется. Делят этих людей заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль. Так быть не должно!

Говоря о выступлении Антона Кушнира и несправедливом судействе, президент сказал:

— Они просто, откровенно вам скажу, как человек, немного в этом разбирающийся, выкинули главного конкурента из финала.

Среди членов судейской коллегии были в том числе представители России, Китая и Швейцарии.

— Все они протащили в финал своих спортсменов, — заметил глава государства.