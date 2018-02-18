«Янка Купала тихо радуется!» На прилавках появилось «чернило» «Тутэйшыя». Фотофакт
Стоит такое плодово-ягодное вино всего 1 рубль 99 копеек.
Фотографию вина с необычным названием от Иловского винзавода опубликовал на своей странице в Фейсбуке известный бард и шоумен Виктор Шалкевич.
«Трыюмф нацыянальнай iдэi — Янка Купала цiха радуецца!», — написал Виктор Шалкевич.
Из комментариев под фото:
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