«Янка Купала тихо радуется!» На прилавках появилось «чернило» «Тутэйшыя». Фотофакт

Стоит такое плодово-ягодное вино всего 1 рубль 99 копеек.

Фотографию вина с необычным названием от Иловского винзавода опубликовал на своей странице в Фейсбуке известный бард и шоумен Виктор Шалкевич.

«Трыюмф нацыянальнай iдэi — Янка Купала цiха радуецца!», — написал Виктор Шалкевич.

Из комментариев под фото:

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