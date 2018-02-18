Растаев: «В ваших фальсификациях выборов не обнаружено»

Реакция Ермошиной на инцидент с «секретным кодом» — просто-таки апогей властной неадекватности.

«Глупость, подлость и откровенная провокация», — заклеймила она действия активиста, без проблем сумевшего проголосовать на двух участках с помощью «волшебных» цифр 000-179.

«В одном месте он предъявил договор о найме жилого помещения. А во втором — сочинил слезливую сказку о том, что он бедный студент, который потерял все документы, либо их мама хранит», — пыталась обелить Ермошина «сердобольных учителей» из комиссии, выдавших бюллетени обладателю «секретного кода».

Оставим за скобками тот факт, что вопреки велеречивым глаголам, на видео хорошо слышно, что парень ничего не просит и никаких «слезливых сказок» не рассказывает, а бюллетени ему выдают без лишних вопросов. А потом, когда вопросы начинает задавать он, «сердобольные учителя» тушуются и начинают что-то невнятно лепетать про дополнительные списки. Это ладно. Врать нашей власти не привыкать, а нам, увы, не привыкать к её вранью. Изумляет другое.

Вот как бы в цивилизованной стране отреагировал центризбирком, случись там что-либо подобное? Да ещё с таким резонансом в СМИ. Комиссию, допустившую косяк, живо расформировали бы, её членов пожизненно дисквалифицировали бы, а парня от души бы поблагодарили — ведь он сделал большое дело: выявил слабое место в системе. И неважно, что он там говорил членам комиссии (если бы говорил), какими «слезливыми сказками» их разжалобил — важно лишь то, что они повелись и нарушили закон.

Но у наших «слуг народа» уже настолько вывихнуто мышление, они уже так низко погрязли в своём фальсификационном болоте, так интоксицировались его миазмами, что белое у них чёрное, а чёрное — белое. И выявление слабых мест системы у главы ЦИК вызывает не благодарность, а гнев. Абсурд с цивилизованной точки зрения. Но в контексте белорусский реалий — увы — порядок вещей».