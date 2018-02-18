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18.02.2018
Арина Холина, Сноб
В чем настоящий смысл измены

Все знали, что Джей Зи, самый великий/богатый продюсер рэпа и R&B, постоянно изменяет своей жене Бейонсе, королеве поп-музыки. Год назад разговоры об этом вдруг прекратились, но тут Джей Зи выступил с покаянной речью — признался, что изменял, виноват и что сейчас они «работают над этим».

Если бы надо было выбирать, с кем дружить, то я бы скорее с Джей Зи. Он бы только и рассказывал, какой он крутой, а Бейонсе меня бы сразу же возненавидела за непрошенный совет немедленно развестись с мужем, потому что она — типичная жертва домашней тирании, просто не хочет этого понимать.

То, что люди изменяют, — это не откровение. И мне вообще наплевать, хорошо или это плохо. Но интересно, что изменяют все по-разному, и проявляют в этом себя куда больше, чем в других поступках.

Один мой приятель считает, что лучше всего хватать за грудь подруг или знакомых жены на каких-то общих вечеринках. Уже всех перехватал, некоторые с ним спали — это не подруги, но мы знаем их в лицо. Зажимает он их при любой возможности — и не стесняется ничего, даже не боится, что кто-то заметит. И вот однажды он так втиснул в угол, допустим, Марину, а ее парень тоже был на вечеринке, и она удивилась: «Ты, мол, совсем рехнулся? Во-первых, я тебя не хочу, во-вторых, вон там твоя баба, там — мой Костя!» А он хихикнул, подмигнул и ушел такой веселый приставать к другой девушке.

Другой приятель пришел к жене, выложил на стол хлеб, молоко, зубную пасту и конфеты из отеля «Подушкин». Все знают, что такое «Подушкин». А если не знают, то спрашивают. И когда им отвечают ерунду, они быстро гуглят. И обо всем догадываются. Еще этот знакомый любил звонки по скайпу без наушников в три часа ночи, какие-то срочные «по делам» отлучки в полночь, упаковки от женской одежды в машине (знакомую подвозил, как же, как же). В общем, ему важно было намекнуть жене, что у него кто-то есть. Еще важно, чтобы общие знакомые знали и жену, и любовницу, ведь чем больше неловких моментов, тем лучше.

Есть люди, которые изменяют настолько тайно, что и сами об этом не догадываются. Приятельница позвала меня в одну компанию, где некий женатый мужчина хотел со мной познакомиться. Причем даже не как с женщиной, а, скорее, как с автором. Обычное дело. Ну, и если мы оказывались рядом, он прятался за колонну. На всякий случай. При том, повторюсь, что в компании было еще человек пять. У меня с ним никогда ничего не было, и все это выглядело то ли забавно, то ли оскорбительно.

Есть такие, у кого в этом смысле все просчитано на десять ходов вперед. Если они едут в город N, а дома врут, что едут в Y, то привозят сувениры из Y, которые покупают в интернет-магазине. Мне иногда кажется, что эти люди конспирацию любят больше, чем любовников — они с таким вдохновением строят планы измены, что секс ближе к концу списка.

Причем это все не обосновать ни уважением, ни страхом разоблачения, ни стыдом. Иногда всего понемножку, а иногда — как будто вопреки.

Вот что сделал человек, который меньше всего на свете хотел развода, а больше всего опасался, что его застукают на любовнице? Он позволил этой любовнице писать с его телефона оскорбления жене, разрешил ей сделать со своего же телефона голые фото, он допустил, чтобы любовница оповестила жену о том, что он перевез к ней вещи. И вот едва жена вернулась из Марокко, как он бросил все эти вещи и умчался домой, падать на колени и вымаливать прощение.

Что это было? Зачем это было? А никто не знает. Можно, конечно, разбираться в причинах, но кого они волнуют, кроме психотерапевтов?

Есть еще изменщики, жаждущие раскаяния. У всех есть друзья легкомысленные, которых не волнует, кто там кому изменяет, а есть нравственные. Важно рассказать обо всех приключениях тем друзьям, которые тебя осудят, обидятся на тебя: мол, им так нравится твой муж/жена, и это прекрасный человек, а ты, шаболда, этого не ценишь... Ладно, можно разок оплошать, перепутав нравственных с легкомысленными, но если человек все лезет на этих морализаторов, а они в ответ все больше на него злятся, значит, это некая форма исповеди с наказанием.

Измена — это, конечно, увлекательно, но часто утомительно. Ну да, иногда загоняешься уже гореть ярким пламенем, и тогда самая семейная жизнь выглядит большей экзотикой, чем все эти романы и тайны.

Тут просится какая-то мораль или совет, но если речь идет о страстях, то все это бессмысленно. Люди изменяли и будут изменять, это не хорошо и не плохо, это жизнь. Люди будут делать ужасные ошибки, и всем будет больно, но, собственно, в этом и смысл. Единственное, что мы тут можем себе позволить, — это не быть свиньей, не обижать никого нарочно и делать все в кайф, чтобы отношения не превратились в унылые обязательства, от которых люди и спасаются бегством.

Смысл измены именно в том, чтобы сиять, как фейерверк, чтобы было пусть короткое, но насыщенное воспоминание, а не унылый сериал с продолжением, где все врут по кругу, бесконечное чувство вины перед всеми, упреки, страдания и вот это вот «нам надо поговорить».

Если вас тянет во что бы то ни стало все это продолжать, тянуть кота за хвост, это значит лишь одно: вам не стоило и начинать. Возьмите себя в руки, прибейтесь к семье, жалейте себя, ходите к психотерапевту, но, главное, не дергайтесь, вам это не поможет. Вы — зануда с развитым чувством долга, легкая депрессия и душевные терзания — часть вашей конституции. Наслаждайтесь.

 
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