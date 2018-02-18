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18.02.2018
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Имеет «умную дочку», не знает вуза, где учился, и правил русского языка. Как я изучала листовки своих кандидатов

Корреспондент «Салідарнасці» решила ответственно подойти к избирательной кампании и «выбрать» самого лучшего кандидата.

Пока некоторые безответственные граждане устраивают «подлости» «сердобольным учителям» из избирательных комиссий, мы пошли другим путем. Присмотревшись к листовкам кандидатов, мы изучили их программы и биографии, чтобы сделать правильный выбор.

Оказалось, что по моему избирательному округу №44 г Минска баллотируется сразу 5 человек. Правда, не все они оказались столь активны. В почтовом ящике свои листовки оставили только двое — член коммунистической партии Тихонов Александр Николаевич и член республиканской партии труда и справедливости, бизнесмен Стриженок Владимир Александрович. Пришлось довольствоваться малым.

«Обещать — не значит жениться»

Первое, что бросилось в глаза — это амбициозные планы обоих кандидатов. Собираясь стать депутатами местных советов, они почему-то уверены, что смогут выполнять задачи общегосударственного уровня.

Например, коммунист Александр Тихонов предполагает, что в его компетенции «возвращение льгот пенсионерам — бесплатный проезд» и «снижение налоговой нагрузки на частный сектор». Депутат также выступает за «право женщин на сокращенный рабочий день» и «внедрение современных информационных технологий в сферу предоставления качественных медицинских услуг». Ну и, конечно, главная цель — «мирное небо родной Беларуси» (тут уж без вариантов).

Впрочем, его оппонент не менее амбициозен. Владимир Стриженок уверен, что может влиять на «повышение размера заработной платы, пенсий и стипендий» (то есть, если что — все вопросы к нему) и намерен «способствовать совершенствованию предпринимательской деятельности путем увеличения численности индивидуальных предпринимателей» (как кандидат собирается «размножать» предпринимателей, он не уточняет).

Мои университеты

С образованием у кандидатов тоже не все оказалось понятным. Например, в анкете коммуниста Тихонова значится, что он учится заочно на 4 курсе «в Московском институте статистики информатики и экономики». Впрочем, вряд ли кандидату удастся познать «статистику информатики», поскольку в реальности этот университет носит название «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики».

А вот другой кандидат-бизнесмен Стриженок закончил гуманитарный факультет БГУ.

Язык мой — враг мой

Однако, судя по всему, не все гуманитарные науки дались бизнесмену. По крайней мере, филология — точно не его конек. В его листовке обнаружилось довольно много синтаксических ошибок. «Пройдя свой жизненный отрезок времени, получив, определенный опыт, я пришел к следующему шагу. И этот шаг — в политику. Имея опыт в бизнесе, понимание экономической, социальной ситуации — считаю, что могу представлять интересы людей…», — с первых же строчек дважды демонстрирует кандидат Стриженок отсутствие опыта в постановке запятых при деепричастных оборотах.

Не обошлось и без описок. «Будачи студентом стал подрабатывать работать в качестве маркетолога», — пишет кандидат.

Надо отметить, что и в листовке его соперника оказалось много ошибок на правила пунктуации. Так коммунист Тихонов сообщает: «Мои главные цели, это мирное небо родной Беларуси», решив почему-то, что подлежащее от сказуемого в простом предложении надо отделить запятой.

Еще хуже дались кандидату сведения о семье. «Женат, имею прекрасную умную, дочку», — пишет Тихонов, тем самым вызывая ряд вопросом. Ну а поскольку узнать, кто та «прекрасная умная», которую имеет кандидат, не представляется возможным, то и спросить, почему она не вычитала листовку Тихонова, тоже не получится.

Полезная информация

К счастью, такая в листовках обоих кандидатов тоже имелась. Так, бизнесмен Владимир Стриженок на обратной стороне разметил календарь на целый год, где обозначил дату выборов — 18 февраля.

А вот его соперник Тихонов пошел еще дальше. И напечатал телефоны справочных различных служб — от автовокзала до автоответчика погоды.

***

Прямо скажу, что выбрать из таких полезных, образованных и всесильных кандидатов не так-то и просто. Времени подумать осталось совсем немного. Участки для голосования будут закрыты уже в 20.00.

 
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