Как украинец извлек выгоду из «подножки» россиянина белорусу

18 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане фристайлисты разыграли медали в дисциплине «акробатика».

Накануне по итогам квалификации разразился скандал: там засудили чемпиона Сочи-2014 Антона Кушнира, выступающего под белорусским флагом.

«Судьи свели с нами счеты. Абсолютный беспредел»

Дошло до того, что в конфликт ввязался глава государства. Александр Лукашенко заявил по поводу судей:

– В коллегии их пять: россиянин, китаец, швейцарец. Все они протащили в финал своих спортсменов – два китайца, два россиянина, швейцарец, который опередил Антона на 42 сотых балла… Я могу понять швейцарцев. Не очень понимаю друзей наших китайцев. И отказываюсь понимать наших старших братьев россиян. 42 сотых балла – ну зачем ты его выкидываешь из квалификации? Ну прошел Буров, надо второго россиянина затащить ценой белоруса? Это безобразие полнейшее!

За себя и за того парня пришлось отдуваться Станиславу Гладченко. Единственный белорус в первом финале занял 5-е место, во втором – 3-е, а в главном…

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А в главном легендарный наставник наших фристайлистов Николай Козеко и Станислав Гладченко решили пойти ва-банк и заявили сверхсложный прыжок. Увы, риск не оправдался: белорус при приземлении упал и оказался лишь шестым.

Однако надежды тех, кто топил Кушнира, сорвать куш тоже не оправдались. Оба швейцарских фристайлиста вылетели еще в первом финале. Россияне, которые грозились «всех порвать» в Пхенчхане, довольствовались бронзой. Китайцу досталось серебро. А первое место завоевал украинец Александр Абраменко. Теперь у его страны есть золото Пхенчхана, а у России и Китая – по прежнему нет, хотя большая часть Олимпиады уже прошла.

Неизвестно, конечно, как в финале выступил бы Антон Кушнир, если бы его туда допустили. Но по факту из «подножки», которую белорусу поставили российский, швейцарский и китайский судьи главную выгоду извлёкли не их соотечественники, а украинец. Так решил спортивный Бог…