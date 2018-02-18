Лукашенко с Кочановой в буфете. Фотофакт

Туда Лукашенко отправился после голосования.

В день выборов Александр Лукашенко посетил участок №1 Веснянского избирательного округа №39 Центрального района Минска, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры. Там он оставил свой голос за «действующего человека», во время общения с журналистами наехал на МОК и «старших братьев» за Кушнира и зло упрекнул Назарбаева.

Ну а по ходу заглянул в местный буфет. Компанию ему составила глава администрации Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

А вот сына Колю президент, судя по всему, не взял.

Попробовал ли Александр Лукашенко продукцию местного общепита, которая обычно на участке, где голосует президент, сильно разнится по цене с белорусскими магазинами, не сообщается.