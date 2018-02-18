«Сердобольные учителя позволили». Ермошина рассказала о «провокации» в одном из округов

И это как раз оказался тот самый округ, где активист проголосовал по «секретному коду».

Лидия Ермошина пояснила, как активисту удалось проголосовать сразу на двух участках.

— В одном месте он предъявил договор о найме жилого помещения. А во втором — сочинил слезливую сказку о том, что он бедный студент, который потерял все документы, либо их мама хранит. И сердобольные учителя, сидящие в избирательной комиссии, позволили ему проголосовать, — заявил Ермошина, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, это и послужило основой для сюжета о том, что в Беларуси на выборах якобы применяются избирательные «карусели», когда одни и те же люди голосуют на разных участках, обеспечивая таким образом нужный процент.

— Сразу могу сказать, что это бред, — подчеркнула Лидия Ермошина.

Она констатировала, что этот случай говорит о неумении членов избирательных комиссий противостоять подлости и хитрости. Комиссия позволила себя обмануть, она несет должностную ответственность, продолжила председатель Центризбиркома. Но с точки зрения морали позиции членов комиссии и обманувшего их молодого человека несопоставимы.

— Если с одной стороны наивность, то с другой — глупость, подлость и откровенная провокация, — сказала Лидия Ермошина и отметила, что инцидент не будет иметь влияния на итоги голосования.