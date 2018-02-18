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Политика
18.02.2018
Салiдарнасць
Лукашенко упрекнул Назарбаева: «Надо разумные предложения вносить, чтобы весь мир не смеялся»

Александра Лукашенко проголосовал на выборах депутатов в местные советы, а после рассказал журналистам про свое видение конфликта в Украине и по ходу прошелся по президенту Казахстана.

«Я не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал»

По словам Лукашенко Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине, сообщает пресс-служба президента.

— Это тему в средствах массовой информации развернули, до скандала дошло. Я знаю, что никуда эта площадка не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать? — спросил глава Беларуси, явно намекая на слова президента Казахстана Назарбаева.

Лукашенко заметил, что такого же мнения придерживаются и в Германии.

— Мы же не ведем переговоры, а обеспечиваем, как меня попросили Путин, Порошенко, Меркель с Олландом. Мы долго думали, надо нам это или не надо, — рассказал глава государства.

По его словам, белорусская сторона согласилась на эту миссию, поскольку сама заинтересована в скорейшем разрешении конфликта.

— Если нашли лучшую площадку — да господь с ними! Мы свою роль уже, откровенно говоря, сыграли. Какие бы ни были минские соглашения, войну остановили.

Лукашенко подчеркнул, что, если будут достигнуты договоренности о переносе переговоров в другие столицы, белорусская сторона не будет этому противиться.

— Мы особо не переживаем за то, что пошли эти разговоры. Это для меня не новость. Кто-то хочет Нобелевскую премию мира получить, кто-то еще чего-то хочет. Но хотеть не вредно, надо разумные предложения вносить, чтобы весь мир не смеялся, — добавил глава государства.

При этом Александр Лукашенко уверен, что вопрос о переносе переговоров по Украине не обсуждался на встрече президентов США и Казахстана, как об этом многие пишут.

— Я не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал. У кого-то чешутся руки обсудить этот вопрос и показаться миротворцем. Поэтому никаких там обсуждений не было, встреча была короткая, не до этого было. Вы знаете ее результаты: якобы кредиты на $ 7,5 млрд подписаны, знаете, по каким направлениям — углеводороды и прочие ресурсы. Это было главное. Поэтому надо успокоиться и закрыть эту тему.

«Сюда хлынуло оружие»

Лукашенко также подробно коснулся конфликта в Украине, рассказав о том, как много он сделал для украинских беженцев.

— Мы хлебнули горя, дай бог, — отметил Лукашенко, сообщив, что за время конфликта, только по официальным данным, в Беларусь прибыло около 160 тыс. украинцев. — Я предоставил всем равные условия с белорусами, то есть бесплатное медицинское здравоохранение, бесплатное образование, детские сады и прочее, коммунальные услуги и все, как в Беларуси. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду.

По словам Лукашенко, после обострения ситуации в Украине в Беларусь хлынул поток оружия.

— Если кто-то думает, что это шутки или прибаутки, вы заблуждаетесь, — отметил руководитель и рассказал об усилении контроля на белорусско-украинской границе: — Я мог бы это делать 10-12 лет, а мне надо за три года это сделать, чтобы перекрыть границу. А то, что сюда хлынуло оружие, — это уже очень большая проблема. И потом, это же и политическое, и дипломатическое, и прочее воздействие на нашу страну (вы же представляете, что там сегодня в Украине творится), а как от этого отгородится в эпоху глобального интернета?

«Многие европейцы заинтересованы в этом конфликте»

С другой стороны, он заметил, что отдельным государствам конфликт в Украине выгоден.

— Они будут постоянно раздувать этот конфликт, чтобы было жарко в России и Беларуси. Нам надо по уму поступить и прекратить этот конфликт. Вот, что главное, — резюмировал белорусский лидер.

Он сказал, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их.

— И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли — был бы вариант, — убежден президент. — Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия.

Глава государства снова заговорил о своей миротворческой деятельности.

— Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь… В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию.

 
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