«Спорт-Экспресс»: российский спортсмен провалил допинг-тест на Олимпиаде

Допинговая эпопея продолжается. Под подозрением оказался российский керлингист Александр Крушельницкий, который получил бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в одном из допинг-тестов спортсмена обнаружены следы мельдония. Сейчас по данному факту проводится разбирательство. Допинг-проба «Б» Крушельницкого будет вскрыта утром 19 февраля.

Официальные лица из РФ, как обычно всё отрицают. Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заявил «Чемпионату» (сохранена стилистика оригинала):

«Просто нужно понять, что никаких красивых побед от наших спортсменов МОК не нужны. Слишком уж интересно смотрелась наша пара. Никакого мельдония там и близко нет, просто желание дискредитироваться Россию».

Комментарий самого керлингиста краток: «Я не в курсе всего этого».

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев у себя в инстаграме пишет: