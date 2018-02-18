Лукашенко наехал на МОК и «старших братьев» за Кушнира: «Надо второго россиянина затащить ценой белоруса? Это безобразие!»

18 февраля в Беларуси проходят местные выборы. Но основной темой спича Александра Лукашенко на выходе с избирательного участка стала не они, а судейство на Олимпиаде соревнований фристайлистов.

Напомним, что накануне в квалификации арбитры, по мнению многих, занизили оценки чемпиону Сочи-2014 белорусу Антону Кушниру.

«Судьи свели с нами счеты. Абсолютный беспредел»

Это вызвало понятное возмущение, на которое не замедлил откликнуться Лукашенко. После похода к избирательной урне глава Беларуси заявил журналистам (цитируется по kp.by):

– Они поняли, что с Кушниром, с нашим Антоном, бороться невозможно, потому что он прыгает стабильно, не падает, никаких помарок, прекрасно исполняет. Принято решение. Кем? Прежде всего? судьями. В коллегии их пять: россиянин, китаец, швейцарец. Все они протащили в финал своих спортсменов – два китайца, два россиянина, швейцарец, который опередил Антона на 42 сотых балла.

Если бы пустили этого парня в финал – была бы труба. Белорусы опять, как и на прошлой Олимпиаде, два золота могли бы завоевать.

Я очень болезненно к этому отношусь. Взяли парня – и завалили… Он прекрасно исполнил два прыжка. Прекрасные прыжки! Я вот только перед отъездом немного задержался, потребовал, чтобы мне дали еще раз эти его выступления, посмотрел эти прыжки. Прекрасно в воздухе, приземление хорошее - все для того, чтобы быть в финале.

О судьях. Я могу понять швейцарцев. Не очень понимаю друзей наших китайцев. И отказываюсь понимать наших старших братьев россиян. 42 сотых балла – ну зачем ты его выкидываешь из квалификации? Ну прошел Буров, надо второго россиянина затащить ценой белоруса? Это безобразие полнейшее!

Наша лыжная федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему, по-доброму. Ответ был ясно какой.

Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Корее, подать немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха, президенту МОК, высказал ему все, что я думаю, в мягкой форме. Мы все это ещё обнародуем, прятать не будем.

Пришел ответ, что надо разобраться и принять меры. Потому что возмутилась вся спортивная общественность. Идут сигналы, что это ненормально.

Я не думаю, что будет принято решение в нашу пользу. Если этого решения не будет, что дальше? Думаю, что этот разговор надо перенести на площадку Международного олимпийского комитета.

За 20 лет, что я работаю президентом Национального олимпийского комитета, я ни разу не был на этих сессиях МОК, мне надо там побывать, чтобы это сонное политизированное царство там расшевелить! – пообещал Лукашенко.

В общем, МОК сам нарвался. Жили бы люди себе спокойно и дальше, если бы не тронули Кушнира. А теперь на штаб-квартиру Международного олимпийского комитета, похоже, обрушится торнадо в лице Александра Лукашенко. И тогда уже Баху сотоварищи точно не позавидуешь…

А пока глава Беларуси высказал свое мнение по поводу предстоящего финала соревнований у фристайлистов:

– У нас там парень есть – Гладченко. Если Господь есть, он расставит все на свои места.

Не факт, что Всевышний решит вмешиваться в распределение медалей у фристайлистов на Олимпиаде. Но поведение руководства Беларуси в этой ситуации можно охарактеризовать, как абсолютно верное.

Реакция по горячим следам позволяет надеяться на адекватное и, возможно, даже лояльное судейство прыжков Станислава Гладченко в финале, где он является единственным представителем Беларуси. Да и на будущее какая-никакая засечка сделана: быть может, в следующий раз судьи семь раз подумают, прежде чем отрезать кого-нибудь из наших спортсменов.

В любом случае такой ответ гораздо лучше молчания. Даже с учетом того, что компетентность Александра Лукашенко в фристайле вызывает определенные сомнения.