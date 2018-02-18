Лукашенко проголосовал на выборах. Независимых журналистов не пустили. Фотофакт

Глава государства принял участие в голосовании на участке №1 Веснянского избирательного округа №39 Центрального района Минска, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры, сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что журналистам негосударственных СМИ накануне отказали в аккредитации на участке №1.

Журналисты госСМИ поинтересовались у Лукашенко, за кого он голосовал на выборах.

— У нас тайное голосование, не говорят, за кого, — кокетливо заявил Лукашенко. — Но должен вам намек сделать: за действующего человека, который работает и приносит пользу нашему государству. Это главный мотив для меня как Президента, и другого мотива, наверное, быть не может. Поэтому за активного, действующего, работающего человека.

Упс! Лукашенко проголосует на выборах за «тунеядца»?