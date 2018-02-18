Что думают белорусы о проходящих в стране выборах.

О том, что в Беларуси проходят выборы, свидетельствуют разве что листовки в почтовых ящиках да плакаты на административных зданиях. Оживления на участках для голосований явно не наблюдается. Впрочем, глава ЦИК Лидия Ермошина уже объявила, что на 10 утра сегодняшнего дня проголосовало 38,08% избирателей. Из них — 34,95% досрочно, что сильно разошлось с оценками независимых наблюдателей.

Не поддержали Ермошину и комментаторы дискуссионной площадки talks.by. «Выглянул на улицу, пусто и тишина, идущих на выборы не видно», — пишут они.

«К обеду подтянутся... Масленица же, все пойдут когда блинами позавтракают», — вторят им другие.

«Шапито шоу, день заключительный, все подневольные проголосовали досрочно, сегодня пойдут голосовать любители буфета».

«Сижу пью чай. Проходят выборы депутатов. Ну так и проходите мимо, не задерживайтесь».

«Никого не знаю, кто бы пошел или пойдет на эти «выборы», и уж тем более тех, кто ходил досрочно, а это должен быть чуть ли ни каждый третий избиратель в стране.

«Пойду лучше на лыжах покатаюсь с семьей».

Впрочем, многие предположили, что явка будет такая, как надо — от 66 до 89%. Вот только вряд ли это будет соответствовать реальным цифрам.

«Чует моя чуйка, что к следующим очередным перевыборам введут штраф за неприход на участок».

«В стране нет выборов, а украл их сами знаете кто».

«Не украл. Сами добровольно сдали. Головой надо было думать.

«А смысл ходить. После голосования вы даже фамилию своего депутата не вспомните, а потом увидеть его или услышать о нем — это абсолютно невыполнимая задача».