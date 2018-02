«Он погиб, защищая других». Футбольный тренер из школы во Флориде заслонил собой детей от пуль

AP / Scanpix / LETA

Когда Николас Круз напал на школу, Аарон Файс обходил коридоры с проверкой — в «Марджори Стоунман Дуглас» он был не только тренером футбольной команды, но и сотрудником службы безопасности. Его начальник, главный футбольный тренер школы Уиллис Мэй, в это время находился в своем кабинете. Когда раздались первые выстрелы, Мэй включил рацию для сотрудников, по которой кто-то спрашивал, что за громкие звуки слышны по всей школе и не петарды ли это. «Нет, это не петарды», — ответил по рации Аарон Файс. Это было последнее, что Мэй от него услышал.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3