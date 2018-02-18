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18.02.2018
Meduza
«Он погиб, защищая других». Футбольный тренер из школы во Флориде заслонил собой детей от пуль

14 февраля в городе Паркленд, штат Флорида, 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в школе «Марджори Стоунман Дуглас», откуда его исключили несколькими годами ранее. Круза задержали на выходе из школы. В результате нападения 17 человек погибли, еще 15 были ранены. Среди погибших — и дети, и взрослые, в том числе футбольный тренер Аарон Файс, который заслонил собой учеников от пуль.

AP / Scanpix / LETA

Когда Николас Круз напал на школу, Аарон Файс обходил коридоры с проверкой — в «Марджори Стоунман Дуглас» он был не только тренером футбольной команды, но и сотрудником службы безопасности. Его начальник, главный футбольный тренер школы Уиллис Мэй, в это время находился в своем кабинете. Когда раздались первые выстрелы, Мэй включил рацию для сотрудников, по которой кто-то спрашивал, что за громкие звуки слышны по всей школе и не петарды ли это. «Нет, это не петарды», — ответил по рации Аарон Файс. Это было последнее, что Мэй от него услышал.

Позднее главный тренер рассказал в интервью местной газете Sun Sentinel, что Файс заслонил собой детей, стоявших в коридоре, чтобы защитить их от пуль. По словам одной ученицы, тренер прыгнул между ней и убийцей, чтобы вытолкнуть ее за дверь. И тогда Николас Круз выстрелил в него. После того как нападавшего задержали, Файса отправили в больницу. Еще вечером 14 февраля его коллеги говорили, что он ранен, но выжил. Но ранним утром 15-го в твиттере «Орлов» («Eagles») — школьной футбольной команды, которую он тренировал, — появилось сообщение, что Файс скончался. Ему было 37 лет, у него осталась жена Мелисса и маленькая дочь Ариэль.

Колтон Хааб, ученик школы и один из игроков футбольной команды, рассказал в интервью CNN, что Файс был очень трудолюбивым, часто работал во внеурочное время, по выходным подрабатывал стрижкой газонов, никогда не отказывал в помощи всем, кто в ней нуждался. Во время нападения на школу Хааб видел, как тренер бежал по коридору в ту сторону, откуда раздавались выстрелы. Он сказал, что, по слухам, в коридоре, куда прибежал Файс, были три девушки — их он и заслонил от выстрелов.

Аарон Файс окончил «Марджори Стоунман Дуглас» в 1999 году — в старших классах он играл за «Орлов» на позиции центрального игрока. В 2002-м он вернулся в родную школу, чтобы стать тренером. Он работал в «Марджори» 16 лет: тренировал учеников младших классов и запасных, помогал главному тренеру на поле, занимался рекрутингом игроков и по совместительству был школьным охранником.

Ученики и коллеги вспоминают Файса как доброго, самоотверженного, преданного работе человека и строгого тренера. «Он был старым добрым плюшевым мишкой, но он жестко тренировал этих ребят, — говорит Уиллис Мэй. — Он гордился работой с ними. И я доверял ему, он был моим тылом. Он много трудился и любил свою семью, своего брата. Он был просто отличным парнем».

На пресс-конференции 15 февраля шериф округа Броуард во Флориде Скотт Израэл рассказал, что Файс тренировал и его сыновей: «Местные дети любили его. Они его обожали. Он был одним из лучших людей, которых я знаю. Когда Аарон Файс был убит — трагически, бесчеловечно, — он умер, защищая других. Было очевидно, что он так поступит, — таким уж он был человеком».

 
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