«Он погиб, защищая других». Футбольный тренер из школы во Флориде заслонил собой детей от пуль

14 февраля в городе Паркленд, штат Флорида, 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в школе «Марджори Стоунман Дуглас», откуда его исключили несколькими годами ранее. Круза задержали на выходе из школы. В результате нападения 17 человек погибли, еще 15 были ранены. Среди погибших — и дети, и взрослые, в том числе футбольный тренер Аарон Файс, который заслонил собой учеников от пуль.

AP / Scanpix / LETA

Когда Николас Круз напал на школу, Аарон Файс обходил коридоры с проверкой — в «Марджори Стоунман Дуглас» он был не только тренером футбольной команды, но и сотрудником службы безопасности. Его начальник, главный футбольный тренер школы Уиллис Мэй, в это время находился в своем кабинете. Когда раздались первые выстрелы, Мэй включил рацию для сотрудников, по которой кто-то спрашивал, что за громкие звуки слышны по всей школе и не петарды ли это. «Нет, это не петарды», — ответил по рации Аарон Файс. Это было последнее, что Мэй от него услышал.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3 — MS Douglas Football (@MSDEagles) 15 февраля 2018 г.

Позднее главный тренер рассказал в интервью местной газете Sun Sentinel, что Файс заслонил собой детей, стоявших в коридоре, чтобы защитить их от пуль. По словам одной ученицы, тренер прыгнул между ней и убийцей, чтобы вытолкнуть ее за дверь. И тогда Николас Круз выстрелил в него. После того как нападавшего задержали, Файса отправили в больницу. Еще вечером 14 февраля его коллеги говорили, что он ранен, но выжил. Но ранним утром 15-го в твиттере «Орлов» («Eagles») — школьной футбольной команды, которую он тренировал, — появилось сообщение, что Файс скончался. Ему было 37 лет, у него осталась жена Мелисса и маленькая дочь Ариэль.

Колтон Хааб, ученик школы и один из игроков футбольной команды, рассказал в интервью CNN, что Файс был очень трудолюбивым, часто работал во внеурочное время, по выходным подрабатывал стрижкой газонов, никогда не отказывал в помощи всем, кто в ней нуждался. Во время нападения на школу Хааб видел, как тренер бежал по коридору в ту сторону, откуда раздавались выстрелы. Он сказал, что, по слухам, в коридоре, куда прибежал Файс, были три девушки — их он и заслонил от выстрелов.

Аарон Файс окончил «Марджори Стоунман Дуглас» в 1999 году — в старших классах он играл за «Орлов» на позиции центрального игрока. В 2002-м он вернулся в родную школу, чтобы стать тренером. Он работал в «Марджори» 16 лет: тренировал учеников младших классов и запасных, помогал главному тренеру на поле, занимался рекрутингом игроков и по совместительству был школьным охранником.

Some heroes wear Gatorade towels over their shoulders. Aaron Feis sacrificed his body for his students in the Florida school shooting. pic.twitter.com/o5cHEtd28f — Brandon Galambos (@gbos_23) 15 февраля 2018 г.

Ученики и коллеги вспоминают Файса как доброго, самоотверженного, преданного работе человека и строгого тренера. «Он был старым добрым плюшевым мишкой, но он жестко тренировал этих ребят, — говорит Уиллис Мэй. — Он гордился работой с ними. И я доверял ему, он был моим тылом. Он много трудился и любил свою семью, своего брата. Он был просто отличным парнем».

На пресс-конференции 15 февраля шериф округа Броуард во Флориде Скотт Израэл рассказал, что Файс тренировал и его сыновей: «Местные дети любили его. Они его обожали. Он был одним из лучших людей, которых я знаю. Когда Аарон Файс был убит — трагически, бесчеловечно, — он умер, защищая других. Было очевидно, что он так поступит, — таким уж он был человеком».