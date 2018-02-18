Саснович заступилась за уволенного тренера

Первая ракетка Беларуси Александра Саснович прокомментировала увольнение капитана женской сборной по теннису Эдуарда Дуброва.

Спортсменка написала у себя в инстаграме: «С этим Человеком я бы пошла в разведку! И это не просто слова, а то, что я чувствовала находясь с Капитаном бок о бок все это время, пока я была с ним в одной команде. Эдуард Владимирович – пример мужественности, честности, справедливости. Он для меня ЧЕЛОВЕК с большой буквы. Жизнь часто бывает несправедлива, но она продолжается...»

16 февраля Бюро правления Белорусской федерации тенниса отправило в отставку Эдуарда Дуброва и Владимира Волчкова с постов капитанов женской и мужской сборных Беларуси по теннису. Глава БФТ Сергей Тетерин так прокомментировал это решение телеканалу СТВ:

– Я сам был капитаном, и самому приходилось оставлять этот пост. Проиграл – значит, часть ответственности и нагрузки лежит и на тренерском штабе, и на капитанах конкретно. Они должны были в решающий момент найти те слова. Они должны поддержать игрока, вселить в него уверенность…

Напомним, что при Эдуарде Дуброве наша команда дошла до финала Кубка Федерации – неофициального чемпионата мира среди женских теннисных сборных, где в упорнейшей борьбе уступила американкам – 2:3. Затем последовало поражение от немок в четвертьфинале нового розыгрыша FedCup с таким же счетом. Этого оказалось достаточно, чтобы убрать Дуброва с тренерского поста.