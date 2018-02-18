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Спорт
18.02.2018
Салiдарнасць
«Судьи свели с нами счеты. Абсолютный беспредел»

18 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане очередной комплект наград разыграют фристайлисты. Но накануне в квалификации случился скандал: чемпиона Сочи-2014 белоруса Антона Кушнира не пустили в финал.

Фото Reuters

В субботу в отборочном раунде участвовали трое наших земляков. Чтобы пройти в финал Антону Кушниру, Максиму Густику и Станиславу Гладченко нужно было оказаться среди 12 лучших из 25 фристайлистов. Удалось это только последнему…

Густик свои прыжки откровенно завалил, а вот по Кушниру возникли большие вопросы. Многие считают, что белоруса засудили, занизив ему баллы.

Антон Кушнир оказался 13-м лишним. Его опередил швейцарец Миша Гассер – на 0,45 балла. При этом самые низкие баллы белорус получил именно от швейцарского судьи…

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– К сожалению, судьи свели с нами счеты, избавившись от сильного конкурента уже на стадии квалификации, – заявил телеканалу «Беларусь-1» главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко. – Вы же видели, кто именно судит: человек из Швейцарии, России, Китая... А их представители как раз соперничают с нами. Никто из тренеров не понял, чем именно провинился Кушнир. Да и сам Антон ничего не понял. Увы, заявить протест нет возможности: такая процедура просто не предусмотрена, оценки арбитров нельзя обжаловать... Абсолютный беспредел. Судьи ходят, улыбаются, смеются: сделали свое дело.

Двукратный призер Олимпийских игр Дмитрий Дащинский тоже попадал в подобную ситуацию. Вот как он прокомментировал случившееся «Трибуне»:

– Думаю, однозначно видели все, что Антона Кушнира явно предвзято судили. Такая нечестная борьба приятного оставляет мало… Есть два варианта: либо судьи настолько некомпетентны, либо просто убрали конкурента.

Вам какой вариант ближе?

– Похоже, судьи после удачного выступления женской команды – золота Ани Гуськовой – и зная, что Антон будет серьезным претендентом на награды, решили убрать его.

– На ваш взгляд, в таком виде спорта как фристайл, мог иметь место судейский заговор?

– Вряд ли судьи между собой договорились убрать какую-то страну или конкретного спортсмена. Могли быть какие-то рекомендации от Международной федерации лыжного спорта и от организаторов Олимпиады.

Честно скажу, до меня не раз доходили слухи. Перед Олимпиадой в Нагано американская команда выигрывала все Кубки мира подряд. В Канаде была встреча судей и членов Международной федерации. Я разговорился с работником отеля, который обслуживал это мероприятие. Он рассказывал: «Слышал, они собираются вытащить кого-то другого на первое место, а то вечно выигрывают одни американцы. Нехорошо».

Перед Олимпиадой в Турине были вопросы по судейству. Посоветовали сложные прыжки судить максимально жестко. После соревнований кто-то из спортсменов сказал, что узнал это от руководителя федерации. Действующий чемпион и сильные канадцы не попали тогда в финал. Весь сезон судили прыжки на одном уровне, а на играх все переделали и начали карать за любую мелочь. Вот такие слухи.

Возможно, сейчас тоже была какая-то установка. Или просто могли сказать: «Белорусы слишком много выигрывают»…

 
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