В Иране разбился пассажирский самолет, на борту до 70 человек

В Иране пропал с радаров и разбился пассажирский самолет.

По данным агентства Tasnim, на борту было до 70 человек.

Самолет принадлежал авиакомпании Iran Aseman. Он вылетел из столицы страны Тегерана в административный центр провинции Кохгилуйе и Бойерахмед город Ясудж, сообщает newsru.com.

Самолет ATR 72-500 упал к югу от Исфахана в гористой местности. По данным Tasnim, место крушения пока не найдено. В район выдвинулись спасатели.

Press TV в Twitter передает, что информацию о крушении подтвердили региональные власти. Со ссылкой на местные СМИ телеканал сообщает, что пилот пытался совершить аварийную посадку. Возможно, в результате катастрофы есть выжившие.

Позднее авиакомпания Iran Aseman сообщила, что самолет врезался в гору Дена.

Указывается, что в районе катастрофы были тяжелые погодные условия.