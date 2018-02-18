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18.02.2018
Латынина: «Был продемонстрирован единственный эффективный способ борьбы с «ихтамнетами»

Юлия Латынина — о гибридной войне в Сирии и том, почему российский хулиган оказался бумажным.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из передачи «Код доступа» на «Эхо Москвы»

«Вот я говорю, две стороны: евреи и курды, которым понятно, чего надо в этой войне. Все остальные участники руководствуются разной степенью придурью, за исключением американцев, у которых были благими намерения, те самые, которыми выложена дорога в ад. У всех остальных – помесь паранойи и мегаломании.

Все они, заметьте, действуют через «ихтамнетов». Турецкие «ихтамнеты» — это Джабхат-ан-Нусра*, НРЗБ – это сирийские ополчения. Российские – это Вагнер. В чем сила «ихтамнетов» — в том, что сейчас называется гибридной войной и позволяет совершенно исключить потери. Вот если победы одержаны – да, это наши победы. А поражения – знаете, вот неизвестно, их там не было. Одни вершки без корешков. Активы нам, пассивы государству. То есть это позволяет ввергнуть население страны в патриотический НРЗБ, одновременно совершенно исключив национальный траур по человеческим жертвам.

Я уже говорила, что война в Сирии никогда не вызовет ничего похожего на войну в Афганистане или Чечне, поскольку эти люди, даже профессионалы, все равно добровольцы. Вопрос закрыт.

Она позволяет всегда отпереться: Нас там нет. И под эти энергичные протесты «Нас там нет» захватывать территории и говорить, что это не мы. И вот под Хашимом был продемонстрирован единственный эффективный способ борьбы с «ихтамнетами»: «Ах, вас там нет? Ну, извините, мы всё там сравняли. Вас же там не было».

Как я уже сказала, это важный вопрос. Потому что при Обаме каждое российское заявление о том, что нас там нет, приводило к бесконечным протестом. Вдруг теперь, когда уничтожены были русские военные, русские добровольцы, русские наемники, вместо того, чтобы снова начинать протесты и проклинать американскую военщину, российское государство говорит: «Да нас там не было». Оказалось, что хулиган российский был бумажный.

Если бы мы вели империалистическую войну, захватническую, как я уже сказала, я бы совершенно не возражала. Возражаю я ровно потому, что мы ведем гибридную войну. Гибридная война в российском варианте – это война, которую нельзя выиграть. Можно нанести только вред противнику. Вот в этом минус гибридной войны в ее российском варианте. Она не оборонительная и не наступательная. Она бессмысленная».

 
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