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Политика
18.02.2018
Салiдарнасць
У Ермошиной и независимых наблюдателей разошлись цифры о досрочно проголосовавших. Сильно разошлись

Посчитали — прослезились.

По данным главы Центризбиркома, почти 35% избирателей проголосовало досрочно на местных выборах в Беларуси. Об этом Лидия Ермошина сообщила сегодня журналистам, сообщает БЕЛТА.

Между тем независимые цифры у независимых наблюдателей сильно разняться с озвученными главой ЦИК. Местами разница доходит до 650 человек.

Так, по данным кампании «Право выбора», которая работала на 151 участке, наибольшее расхождение по цифрам явки было на участке № 87 Казимировского округа Могилевской области. За пять дней голосования по подсчетам наблюдателей проголосовать пришло 9,6% избирателей, а по официальным данным — 34,1%. В абсолютных цифрах разница получилась в 650 человек.

Независимые наблюдатели подготовили 142 жалобы.

Они отмечают, что в Гродно на участках, где проходило независимое наблюдение, был использован механизм заполнения форм заявок на имя председателя комиссии провластными наблюдателями, «которые в своих заявлениях без причин писали, что голосование проходит без нарушений».

Наблюдатели также заявляют о массовом голосовании: когда на участки группами приводили солдат, студентов живущих в общежитиях.

«В Гродно был зафиксирован случай, когда члены комиссии звонили избирателям на домашние номера и просили прийти проголосовать досрочно», — говорят в «Право выбора».

«Замест таго, каб паказаць рэальную яўку і прадастаўляць назіральнікам усю інфармацыю аб колькасці прагаласаваўшых датэрмінова ўлада пачала ствараць імітацыю яўкі з дапамогай „карусельшчыкаў“, што з’яўляецца сведчаннем яе нізкай інстытуцыянальнай падтрымкі. Код 000−179 у пашпарце — гэта сімвал гэтай кампаніі. Яго апублічылі неабыякавыя грамадзяне. Па гэтаму коду можна было галасаваць не маючы прапіскі на любых выбарчых участках пэўнай акругі, чым і скарысталіся дэмакратычныя актывісты паспяхова прагаласаваўшы па гэтаму коду тры разы», — рассказал TUT.BY национальный координатор кампании «Право выбора» Алесь Силков.

Сегодня 5870 избирательных участков открылись в штатном режиме. Они будут работать с 8.00 до 20.00.

 
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