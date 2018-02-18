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18.02.2018
Евгений Барсуков
«Горячая штучка» из Playboy рассказала о сексе с Трампом, уже женатым на Меланье

Модель Playboy Карен Макдугал рассказала журналу The New Yorker о своем романе с Дональдом Трампом.

Эта очаровательная кошечка стала сначала девушкой месяца, а потом и года в журнале Playboy в конце 90-х годов прошлого века.

Карен настолько горяча (среди её предков были ирландцы и индейцы чероки), что запросто снималась лёжа на снегу, который буквально плавился под ней. Особенно популярной её сделало удивительное сочетание красоты и образа «девчонки, живущей по соседству». В голосовании читателей Playboy Карен Макдугал заняла второе место среди всех Playmate 90-х, уступив лишь Памеле Андерсон.

Неудивительно, что такая красотка привлекла внимание Дональда Трампа. Знаменитый миллиардер познакомился с Карен Макдугал в июне 2006-го на вечеринке в особняке Playboy. Ы этот момент бизнесмен уже был женат на Меланье, более того, она только что родила сына.

Трамп уделил столько внимания Макдугал, что наблюдавший за этим представитель Playmate Promotions сказал модели: «Ничего себе, он все время был рядом с тобой. Думаю, ты станешь его следующей супругой».

Вскоре миллиардер пригласил красавицу на ужин в бунгало Beverly Hills Hotel, где они и занялись сексом впервые. «Я была под впечатлением от его интеллекта и обаяния. Такой вежливый человек», — вспоминала впоследствии Макдугал.

После секса Трамп предложил партнерше гонорар, но она отказалась: «Я спала с тобой потому что ты мне нравишься, не за деньги». Это впечатлило бизнесмена, который назвал Карен «особенной».

Та встреча переросла в роман, продлившийся девять месяцев. Любовники встречались каждый раз, когда Трамп прилетал в Лос-Анджелес. Свидания всегда проходили по одному и тому же сценарию, состоявшему из двух пунктов: бифштекс с картофельным пюре и секс. Более того, Карен рассказала, что сопровождала Дональда на ряде публичных мероприятий, в частности, турнир по гольфу на озере Тахо и 55-м конкурсе «Мисс Вселенная».

Макдугал утверждает, что Трамп даже познакомил ее с некоторыми членами своей семьи. На одной из вечеринок модель сидела за одним столом с Дональдом Трампом-младшим и его женой Ванессой. А на очередной вечеринке в особняке Playboy, где Макдугал работала Bunny Girl (её наряд состоял из купальника, кроличьих ушек и хвостика), Трамп спросил у своего среднего сына Эрика: «Кто здесь самая красивая девушка?». Парень указал на Карен…

По словам Макдугал, Дональд даже показал ей спальню Меланьи в «Трамп-тауэр», прокомментировав это так: мол, жене нравится личное пространство, чтобы читать или просто находиться в одиночестве.

Нынешняя супруга Трампа тоже снималась обнаженной

Параллельно отношениям с Карен Макдугал миллиардер крутил роман с порнозвездой Стефани Клиффорд (сценический псевдоним Сторми Дэниэлс). Трамп даже успевал заняться сексом с ними обеими на одном мероприятии.

Но модель бросила бизнесмена не из-за этого. Дело в том, что Дональд, деликатно говоря, не всегда был вежлив и обаятелен. Узнав, что мать Карен не одобряет их связь, герой-любовник отреагировал: «Что, эта старая ведьма?» В ответ Макдугал напомнила Трампу, что он вообще-то ровесник её родительницы.

А в ночь перед конкурсом «Мисс Вселенная» подруга Карен, ехавшая с ней и Дональдом в лимузине, неосторожно упомянула о своем бойфренде-афроамериканце. Трамп гнусно оживился, заявив, что знакомой Макдугал нравится «большой черный член», после чего принялся комментировать размер и привлекательность её бюста.

В результате Карен разорвала отношения в апреле 2007-го. Впоследствии компания American Media, чей исполнительный директор Дэвид Пекер является другом Дональда Трампа, выкупил у модели эксклюзивные права на ее историю за 150 тысяч долларов, чтобы предотвратить публикацию.

Карен по-прежнему в отличной форме. Так она выглядела на обложке журнала в 2017-м

А это свежее фото из её Инстаграма

Но в 2018-м Макдугал всё-таки заговорила. Причем это явно не последний акт «мыльной оперы» о секс-похождениях Трампа.

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